Festival de l’Humour Francophone ‘Normal Enti’ à Tunis

La première édition du Festival de l’Humour Francophone “Normal Enti” (نرمال انتي ? ) proposée par l’Alliance française de Tunis se déroule les 13 et 14 octobre 2022 à Tunis.

Le 1er spectacle proposé sera celui de MR NOUAR et Bruno COPPENS jeudi 13 Octobre 2022 à la Cité de la culture de Tunis. Mr Nouar est un humoriste, acteur et stand-upper franco-algérien.

Son spectacle sort définitivement du lot. Au look impeccable, Il débite un flow de blagues assez impressionnant . Vainqueur des Tremplins de l’Humour en 2009, artiste coup de Cœur du Jamel Comedy Club et révélation de la saison 5 du JCC sur Canal+.

Bruno Coppens, artiste belge jongleur de mots. Humoriste et comédien, il propose une performance qui se situe entre humour et poésie. Le style de Bruno Coppens est original et joue avec les mots. L’humoriste s’est entre autres produit au festival d’humour de Montreux en Suisse, au festival off d’Avignon, lors des journées théâtrales de Carthage, au Festival Juste pour rire de Montréal.

Le 2ème spectacle 2 est celui de Adel Fugazi, Balla Diop et Willy prévu vendredi 14 Octobre 2022 à 19h30 à la Cité de la culture de Tunis.

Adel Boughazi dit Adel Fugazi est un jeune stand-upper et humoriste français. Il se produit surtout à Paris et a commencé le stand-up en 2018. Dans son sketch, il évoque ses anecdotes et sa vie quotidienne avec légèreté, sans verser dans la politique. Par son humour, Adel Fugazi espère faire tomber les barrières, faire rire des gens de toutes classes sociales et de tous horizons.

Sa performance sera suivie par celle de Balla Diop et de Willy, un duo d’humoristes et dramaturges sénégalais appartenant à la compagnie Rescap’Art. Avec les couleurs de leur pays, avec l’art du conte qu’ils maîtrisent bien et avec un plus qu’ils manient bien: la langue française, ils présenteront un spectacle qui laissera encore plus de place à leur explosivité et leur dynamisme communicatif.

Balla Diop obtient le prix de la diversité culturelle de la francophonie lors de la 20ème session des journées théâtrales de Carthage en décembre 2018.

Le Festival de l’Humour francophone “Normal Enti?” est un évènement organisé par l’Alliance française de Tunis en partenariat avec : Montreux Comedy Ambassade du Sénégal en Tunisie La Délégation Wallonie-Bruxelles en Tunisie Institut français de Tunisie, Théâtre de l’Opéra de Tunis et l’Ambassade de Suisse en Tunisie.

Les prix des billets du festival sont fixés à 20 dt et sont disponibles sur place ou en ligne sur le site EAZYTICK.

Tekiano