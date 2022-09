Radhi Meddeb plaide pour qu’on donne de l’espoir aux Tunisiens

« Quelle que soit la classe sociale, l’émigration sauvage a explosé. Elle traduit un déficit de confiance et un déficit d’espoir chez la population, et plus particulièrement chez les jeunes ». C’est le constat établi par Radhi Meddeb, président du groupe Comete Engineering et du Centre financier aux entrepreneurs, dans un entretien accordé à nos confrères de wmc.

Dans ce cadre, il insister sur l’importance « de redonner à la Tunisie et aux Tunisiens de l’espoir pour qu’ils continuent à vivre et à construire leur pays… ».

Il plaide pour offre donc « à tous les Tunisiens quel que soit leur niveau social, quelle que soit leur catégorie socioprofessionnelle, quels que soient leur origine, leur niveau d’éducation ou leur région d’origine, la chance de pouvoir être des acteurs dans la relance ».

