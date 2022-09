Le maillot de l’équipe Tunisienne à la Coupe du monde Qatar 2022 inspiré du bouclier de Hannibal

Le maillot de l’équipe Tunisienne qui sera endossé par les Aigles de Carthage lors de la prochaine Coupe du monde Qatar 2022 est dévoilé. Le design imprimé sur le maillot rappelle l’armure portée par le grand général carthaginois Hannibal barca durant les guerres puniques.

La fédération tunisienne de football explique que le choix de ce design émane d’une volonté de faire connaitre et introduire la civilisation et l’histoire de la Tunisie dans l’un des événement les plus suivis dans le monde. Une histoire qui est principalement liée à la lutte, à la résistance et à la défense de la patrie.

Ainsi le maillot de l’équipe tunisienne de football est associé à une époque importante de l’histoire de Carthage et particulièrement au général carthaginois Hannibal, qui a remporté ses batailles grâce à ses prouesses tactiques, sa résilience et son intelligence, en plus de ces stratégies de guerre inédites face aux adversaires enseignées dans le plus grandes universités du monde. Une manière de jouer les matchs et d’aborder ses adversaires que la FTF souhaiterait qu’elle soit adoptée par l’équipe nationale.

Le premier maillot de la sélection tunisienne sera de couleur blanche, les Aigles de Carthage évolueront avec le maillot rouge lors des matchs à l’extérieur. Un troisième maillot de couleur verte, en référence à l’huile d’olive tunisienne pourrait être utilisé.

Le maillot des aigles de Carthage conçu pour la coupe du monde 2022 par l’équipementier Kappa sera commercialisé en Tunisie au prix de 89 dinars. La tunique originale qui sera portée par les Aigles de Carthage à la coupe du monde sera vendue à 220 dinars.

I.D.