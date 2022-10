La course à l’innovation technologique est-elle compatible avec la préservation de l’environnement? A l’instar de beaucoup d’autres habitants européens, les Français sont conscients de l’urgence climatique et de la nécessité de changer nos modes de vie. On observe une accélération des changements de pratiques et une volonté de s’investir par des actes citoyens. L’adhésion à des mesures de politiques publiques, parfois contraignantes, reste massive. Les Français attendent que la société se transforme et évolue vers plus d’équité, de démocratie et d’écologie ».

C’est ce qu’on lit-on sur le site web presseagence.fr. Mais il faut dire que la crise sanitaire mondiale est passée par là, modifiant voire impactant beaucoup de nos certitudes.

En tout état de cause, notre source appelle à trouve “un équilibre entre modification des modes de vie et innovations technologies“. Et les Français semblent de plus en plus croire «… aux changements dans nos modes de vie qu’au progrès technique pour limiter le changement climatique ». Auparavant, ils étaient 13%, aujourd’hui ils sont plus de 58% à être convaincus de la nécessité d’un équilibre entre modes et innovations.

En effet, tout en jugeant important le rôle des technologies «… dans le développement économique du pays et utiles au quotidien…», ils s’inquiètent cependant de «… leur impact sur l’environnement ».

C’est le cas entre autres de l’augmentation de la consommation d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre lié au développement des data centers qui représente le principal inconvénient perçu pour la 5G et les objets connectés, par exemple. « Le deuxième inconvénient perçu pour la 5G étant la nécessité de s’équiper de nouveaux appareils (téléphones, forfaits…). Aujourd’hui, moins d’un Français sur deux (45%) serait prêt à utiliser la 5G », détaille presseagence.fr.

Du coup près de 70% des Français estiment que «… la course à l’innovation n’est pas compatible avec la préservation de l’environnement ». Et pour 79% d’entre eux, les évolutions technologiques nous poussent à changer notre matériel trop souvent alors que 92% des consommateurs sont en demande d’appareils qui durent plus longtemps ».

Qu’en est-il en Tunisie et dans les autres pays en développement qualifiés de “pays consommation“ ? Sans doute la prise de conscience est en gestation, mais on en est encore très loin.

Rédaction