Une friteuse sans huile d’un nouveau genre La Dual Blaze de Cosori

La Dual Blaze de Cosori est une friteuse sans huile à la pointe de la technologie. On n’arrête pas le progrès. Chaque jour on entend ici et là l’arrivée d’une nouvelle technologie laquelle entraîne ou engendre une autre, et ainsi de suite.

Le domaine de la cuisine n’est pas en reste. Le site spécialisé lesnumeriques.com nous fait découvrir une friteuse d’un genre nouveau, à savoir la “Dual Blaze de Cosori“. Elle est fabriquée par l’entreprise du même nom et spécialisée dans la conception et fabrication d’une vaste gamme d’appareils et d’outils de cuisine.

Sa particularité : « sans huile », et se distingue aussi par sa connexion wifi. Avec une fiche technique qui annonce une puissance de 1700 W et une capacité de 6,4 litres.

Selon notre source, «… ce nouveau modèle intègre non pas une, mais deux résistances. On y trouve bien sûr aussi un ventilateur pour diffuser la chaleur, ainsi qu’une double sonde de température pour guider la chauffe et un panier en aluminium… ». Et Cosori assure que «… l’ensemble de ces éléments constitue une technologie baptisée 360ThermoIQ, qui doit permettre à la Dual Blaze de cuire rapidement et uniformément les aliments, sans intervention de l’utilisateur ».

La nouvelle friteuse propose en plus «… des programmes automatiques, tandis qu’une application mobile doit à la fois permettre de trouver des recettes et de suivre les cuissons à distance ».

Ce qui ne manquera pas à séduire les femmes, surtout celles qui sont souvent occupées par 1001 tâches à la fois, mais aussi les hommes.

What else !

Rédaction