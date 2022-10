La Clinique Beau Séjour inaugurée officiellement à Mégrine

La Clinique Beau Séjour, nouveau fleuron hospitalier à la Banlieue sud de Tunis a été officiellement inaugurée. Les nouveaux locaux de la Clinique Beau Séjour se trouvent à Mégrine et s’étendent sur une superficie totale de 28.000 m2.

La Clinique Beau Séjour est dédiée à soigner différentes pathologies, toutes spécialités confondues. Entourée d’un vaste parcours de santé et d’un espace vert joliment aménagé, cette nouvelle structure médicale pluridisciplinaire, construite selon les standards hospitaliers internationaux, est équipée des technologies les plus avancées et développées par GE Healthcare pour la réanimation polyvalente adulte et néonatale, le cathétérisme cardiaque et les urgences.

Après six ans de travaux, le tout nouveau plateau médical profite des dernières innovations technologiques et répond aux standards internationaux, grâce au programme d’accréditation Canada où sont réunis plusieurs critères rigoureux et détaillés. Ce programme permet aux organismes de soins de se conformer à des normes optimales et à améliorer au quotidien la qualité de leurs services sur la base de références d’excellence et des meilleures pratiques internationales. Ces standards internationaux permettent à la CBS (Clinique Beau Séjour) une ouverture internationale que vise la patientèle des pays contigus à la Tunisie (Algérie et Libye), les pays de l’Afrique sub-saharienne, les pays d’Europe, du Moyen orient et du Canada.

Prise en charge du patient à la Clinique Beau Séjour

Pour la prise en charge des patients, la clinique Beau Séjour possède une capacité d’accueil de 188 lits et places. Elle compte 22 lits de réanimation néonatale, pédiatrique et adulte, 12 Salles d’opérations avec un bloc central modulaire et une salle hybride. Cet établissement dispose d’unités d’explorations invasives (Salle de cathétérisme cardiaque, unités d’endoscopie digestive et pulmonaire) et non invasives (explorations ORL, biologie médicale, explorations cardiaques et rythmologie, unité de lithotritie extracorporelle), ainsi qu’une unité de radiologie moderne équipée des dernières technologies en imagerie de GE Healthcare : l’IRM 1.5 T, un scanner 128 coupes, et des échographes pluridisciplinaires dernière génération.

« Ce projet concrétise notre vision d’une offre de santé de niveau mondial en Tunisie et incarne nos valeurs d’universalité, de santé, d’accompagnement, de gouvernance, d’éthique et de respect au service des patients (U.S.A.G.E.R.). C’est un projet pour lequel nous avons engagé des travaux importants et investis dans des solutions d’imagerie de pointe, avec l’accompagnement de GE Healthcare. Cela souligne le rôle majeur que le secteur privé peut jouer dans la prestation de services de santé de classe mondiale en Tunisie » a déclaré Madame Samia Bouslama ; Présidente Directrice Générale de la Clinique Beau Séjour.

La vision de l’établissement repose sur 4 piliers essentiels dont:

– Une forte orientation USAGER faisant du patient et de sa famille le centre de ses préoccupations,

– Une amélioration continue de la qualité dans une démarche engagée de l’excellence des soins et des services,

– Une démarche d’amélioration continue à travers les certifications, accréditations, modernisation de l’infrastructure et du plateau technique débouchant sur une reconnaissance au niveau national et international,

– Une implémentation de la responsabilité sociétale de l’entreprise orientée vers la concrétisation des objectifs de développement de durable.

Le plateau technique du complexe médical Beau Séjour, permettra la gestion de toutes les urgences et les explorations regroupées pour de nombreuses pathologies, répondant ainsi aux besoins de la communauté tunisienne pour des soins sécurisés, personnalisés et centrés sur les patients.

« Nous sommes fiers d’avoir été choisis par la Direction de la Clinique Beau Séjour afin de les accompagner dans l’installation de leurs nouveaux équipements de pointe et de permettre ainsi aux patients d’avoir accès à des innovations de niveau international. Les équipes de GE Healthcare sont très engagées pour l’amélioration de l’accès et de la qualité des soins sur l’ensemble du continent africain », a déclaré Mehdi Ferdjioui, Directeur Général pour l’Afrique francophone chez GE Healthcare.

Les Spécialités de la Clinique

Urgences Polyvalentes Medico-Chirurgicale Pédiatrique et Adulte (24H/7J)

Pôle de Cardiologie (Salle de KT, Explorations Non Invasives et Chirurgie Cardiaque, Chirurgie Thoracique et Chirurgie Vasculaire)

Pôle de Traumatologie (Chirurgie Orthopédique et Traumatologique)

Pôle Mère et Enfant (Gynécologie Obstétrique, Pédiatrie, Néonatalogie)

Pôle Urologie (Chirurgie Urologique Endoscopique, LEC)

Pole Chirurgical (Chirurgie Coelioscopique, Chirurgie Générale et Esthétique)

Pôle d’ORL (Chirurgie ORL et Unité d’Explorations ORL)

Unités de Réanimation Polyvalente et USIC

Unité de Radiologie (IRM SCANNER, Echographie, Mammographie, Radiologie standard, Panoramique et Radiologie Interventionnelle)

Unité d’Explorations Digestives et Pulmonaires

Hémodialyse conventionnelle et Hémodiafiltration

Laboratoire de Biologie Médicale

Tekiano avec communiqué