La Tunisie accueille le forum Africain du LIONS CLUBS International . Ce plus grand rassemblement des LIONS CLUBS de tout le continent africain se déroule à Hammamet dans le cadre de la 3ème édition de Africa Forum Tunisia en octobre 2022.

Plus de 1000 personnes, membres des Lions Clubs venus de tous les pays africains se rassembleront à Hammamet durant la période du 19 au 24 octobre 2022 pour débattre des thématiques qui concernent le développement et l’amélioration des services humanitaires et le développement des relations entre les différents pays africains et avec le reste du Monde.

20 séminaires seront organisés sur le leadership, les partenariats et l’implication des LIONS

dans le développement du continent sur le plan humain, économique, lutte contre le

changement climatique, amélioration des conditions de vie des communautés, dans les

différents axes fixés par le LIONS CLUBS INTERNATIONAL tels que la vue, le diabète, le cancer enfantine, la malnutrition et l’environnement.

D’autres évènements seront également organisés en marge du forum, notamment le

symposium sur le rôle des femmes africaines dans le développement des services aux

communautés et un forum des LEO, dédié aux jeunes du continent affiliés à l’association.

Le LIONS CLUBS INTERBNATIONAL, est considérée comme la plus grande organisation de clubs de service dans le monde, le terme LIONS est l’acronyme de « Liberty, Intelligence, Our Nations’ Safety », ce qui traduit l’engagement personnel des 1.5 millions de membres affiliés aux 48000 clubs formant le mouvement à l’échelle internationale. Le LIONS CLUBS

INTERNATIONAL est un membre observateur à l’ONU.

L’association du LIONS CLUBS INTERNATIONAL, fondée depuis 1917 et opérationnelle dans

200 pays s’identifie en tant qu’une grande organisation de clubs de services par sa devise «WE2SERVE » et qui a permis d’impacter directement 480 millions de personnes au cours de l’année précédente dans les différents axes de services. Basés sur le développement de l’altruisme et l’entraide entre les humains, le LIONS CLUBS INTERNATIONAL et ses membres affiliés se placent toujours en pole position pour satisfaire les besoins des personnes vulnérables, « Where there is a need there is a LIONS”.

Le District LIONS 414 En Tunisie :

L’association est présente en Tunisie via le DISTRICT414 Tunisie, opérationnel depuis 1968 et classé comme association de droit tunisien, caritative de bienfaisance dans les différents

domaines humanitaires.

L’association compte aujourd’hui 2650 membres environ, composés de 1150 adultes, des

LIONS actifs dans une cinquantaine de clubs répartis sur différentes régions de la république et 1500 Jeunes, des LEO « Leadership, Expériences, Opportunités » de 18 à 30 ans, répartis dans plus que 50 clubs LEO dans des écoles, universités et au sein de la communauté.

Différentes réalisations ont été faites grâce aux apports des LIONS en Tunisie depuis 1968. Les derniers projets en date sont le réaménagement de l’internat du lycée de Kasserine, le

réaménagement et l’équipement du restaurant universitaire de Borj Cerdia, l’aménagement de salles à l’hôpital Charles Nicolle aussi bien autour de l’axe cancer enfantine que celui des violences faites aux femmes, l’équipement du centre hospitalo-universitaire de Mohamed V, la construction de la ferme thérapeutique à Sidi Thabet…

Annuellement les différents membres LIONS et LEO réalisent des actions dans différents

domaines de manières permanentes ou occasionnelles pour venir en aide aux personnes

vulnérables et nécessiteuses, tels que l’organisation de caravane de santé, l’aide aux enfants à l’occasion de la rentrée scolaire, l’organisation de restaurants du cœur à l’occasion de ramadan, l’organisation de campagne de dépistage des maladies liées à la vue, au diabète, au cancer… Des centaines de milliers d’heures de bénévolats sont comptés et des milliers de personnes sont directement impactés.

Des accords sont passés avec différentes administrations ou organisations pour mieux cibler les ayants besoins sur demande et avec l’appui des autorités, tels que les ministères de la santé, de l’éducation, de la femme, de l’enseignement supérieur…

Les Clubs et le districts Tunisie coopèrent également avec les opérateurs économiques dans le cadre de leurs démarches RSE pour les aider à cibler les populations nécessiteuses et les faire profiter de l’expérience de terrain acquise par les LIONS depuis plus que 50 ans.

C’est ainsi que dans le cadre de l’organisation du Forum Africain, le District collabore

étroitement avec les pouvoirs publics, central et régional, pour faire réussir l’évènement et

faire preuve de la parfaite organisation que maitrise la Tunisie et associe également les

opérateurs économiques Tunisiens à l’évènement pour les faire profiter du passage en Tunisie des centaines de responsables africains.

Tekiano avec communiqué