Le Groupe BNA partenaire de la 5ème édition du Forum de l’Officine

Le Groupe BNA est le partenaire de la 5ème édition du Forum de l’Officine. Ce Forum est organisé dans sa 5ème édition 2022 par le Syndicat des Pharmaciens d’Officine de Tunisie du 29 septembre au 1er octobre 2022 au Parc des Expositions du Kram.

Engagé et conscient de l’importance du rôle de chacun pour atteindre les objectifs de développement durable, le groupe BNA – La BNA avec ses filiales financières et immobilières- parraine activement ce rendez-vous qui réunit tous les acteurs et professionnels de la santé permettant de contribuer à l’évolution de la pharmacie d’Officine en Tunisie, notamment par la comparaison avec celles d’autres pays afin de faire des propositions pour promouvoir l’industrie locale des médicaments.

Une multitude de thématiques, telles que la santé préventive, les droits du patient, l’accès aux médicaments, le code du travail et la convention sectorielle des officines feront l’objet de riches débats abordés par des intervenants de haut rang: professeurs, représentants du ministère de la santé, inspecteurs du travail, juristes, experts-comptables ainsi que des représentants du SPOT.

En marge du Forum, un évènement e Health Valley sera programmé dans un espace spécial

– santé numérique- permettant de découvrir les jeunes talents et les développeurs d’applications dans le domaine de la santé numérique. Il est composé de 3 espaces :

FishBowl : pour créer une conversation avec un grand groupe autour de l’écosystème de la Health Tech et réfléchir sur les enjeux, problématiques et perspectives.

Hackathon : qui sera organisé et focalisé autour des problématiques de l’e-Health. Les participants parmi les jeunes entrepreneurs auront pour challenge de trouver des idées innovantes qui apporteront facilitations et solutions à des problèmes bien précis dans le secteur de la e-santé. Quarante jeunes d’horizons différents ont été présélectionnés pour participer au Hackathon pendant 24 heures non-stop.

Un espace d’exposition : réunissant startups, partenaires et sponsors dans l’objectif de nouer des partenariats avec d’autres programmes et projets autour de la Health Tech.

Le Forum promet de réunir plus de 3000 participants, parmi lesquels nous comptons les représentants du groupe BNA, qui évolueront dans les différents symposiums, Workshops et tables rondes pour traiter de sujets autour du financement et de l’investissement dans le secteur de la santé, en présentant des offres exclusives et avantageuses répondant aux besoins spécifiques des pharmaciens.

C’est dans ce cadre, que des conventions de partenariat avec le SPOT seront signées, comportant des offres de produits et de services adaptées aux besoins professionnels et personnels des pharmaciens à des tarifs préférentiels.

Par ailleurs, un vaste espace d’exposition sera dédié aux stands des grossistes répartiteurs, industriels pharmaceutiques et parapharmaceutiques, équipementiers et agenceurs d’officines, éditeurs de logiciels et autres exposants. Le groupe BNA mobilisera des équipes commerciales au niveau de ses différents stands pour accompagner, encadrer et assister les pharmaciens par rapports aux nouvelles offres de produits et services dédiés au secteur pharmaceutique.

Des objectifs bien ambitieux pour ce forum de l’officine partagés par le groupe BNA, qui œuvre à donner au secteur pharmaceutique tunisien toute la considération qu’il mérite pour garantir la bonne santé et le bien-être des générations présentes et futures.

Tekiano avec Communiqué