Mauritanie : Coopération entre MATTEL et Huawei pour développer des services numériques

La filiale de Tunisie Télécom en Mauritanie «MATTEL» annonce la signature d’un accord de partenariat stratégique avec l’équipementier Huawei pour le renforcement de ses infrastructures Haut Débit et le développement de services numériques à destination de sa clientèle, particuliers et entreprises.

« Le contrat conclu avec Huawei rentre dans le cadre de notre ambitieux programme d’investissement. Il nous permettra de renforcer davantage nos infrastructures par des équipements à la pointe de la technologie et positionner MATTEL en tant que leader sur le marché du Très Haut Débit en Mauritanie, offrant des services innovants et contribuant au développement de l’économie numérique du pays », a déclaré Elyes Ben Sassi, directeur général de MATTEL.

Pour sa part, Jerry CUI, vice-président Huawei pour la région de l’Afrique du Nord, souligne que le contrat-cadre signé entre MATTEL et Huawei représente une nouvelle preuve de confiance qui caractérise les relations entre les deux entreprises, assurant que son groupe réitère son engagement ferme à accompagner MATTEL pour atteindre son plein potentiel, en mettant à sa disposition un line-up complet de solutions, produits et services, à la fois compétitifs et sécurisés, permettant à MATTEL de se développer et de prospérer.

Pour rappel, MATTEL a enregistré durant le premier semestre 2022 une croissance importante de son chiffre d’affaires et de son EBITDA, ainsi qu’une augmentation de sa part de marché.