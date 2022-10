Soutien aux femmes d’Iran : des artistes se coupent les cheveux en direct sur instagram

La cause des femmes iraniennes ne cesse de fédérer les femmes et les hommes à travers le monde. La dernière action de soutien aux femmes d’Iran s’est déroulée sur Instagram et elle a réuni des personnalités françaises.

Sur un compte instagram récemment créé intitulé ‘soutienfemmesiran’ des artistes et des avocates françaises se mobilisent pour soutenir le combat légitime des femmes iraniennes, qui ne se battent, avec leurs frères à leur côté, que pour conquérir leur liberté. Ce combat, et le sort funeste réservé à ces femmes, sont les seuls fondements de cette initiative, lit-on sur le compte du célèbre réseau social.

Des Reels (vidéos courtes sur le réseau social instagram) avec des artistes françaises et avocates célèbres défilent, les montrant couper des mèches de leurs cheveux en signe de protestation. Rappelons que la jeune Masha Amini âgée de 22 ans, a été tuée lâchement par la police des moeurs, le 16 septembre 2022 en Iran, car elle a laissé quelques mèches apparaitre sous son voile.

Depuis, les manifestations à travers le monde se multiplient pour soutenir les femmes iraniennes dans leurs quête de liberté… Déjà une cinquantaine de célébrités Françaises ont participé à cette action dont Isabelle Adjani, Juliette Binoche, Jane Birkin, Charlotte Gainsbourg, ou encore Isabelle Huppert, vidéo :

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par SOUTIEN FEMMES IRAN (@soutienfemmesiran)

Aux dernières nouvelles, les manifestations se poursuivent en Iran dans les rues et universités et gagnent les collèges et lycées. Les iraniens hommes et femmes revendiquent plus de libertés. En trois semaines, 92 iraniens ont été tués selon l’ONG Iran Human Rights.

S.B.