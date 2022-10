Hammamet, capitale du golf arabe du 6 au 9 octobre 2022

Le Golf Citrus Hammamet accueillera, de jeudi à samedi, le Championnat Arabe de Golf pour jeunes, annonce le président de la Fédération Tunisienne de la discipline, Maher Bouchemaoui au cours d’une conférence de presse tenue mercredi, en présence du vice-président de la Fédération arabe de golf, Abdelaziz Al-Malla.

“Le tournoi sera marqué par l’organisation pour la première fois de cinq compétitions simultanées, à savoir, le premier championnat arabe filles U15, et celui des U13, en plus de la 21e édition des Championnats arabes juniors et cadets et le 12e Championnat arabe dames”, a souligné Bouchemaoui.

Il a également précisé que ce rendez-vous réunira pas moins de 100 participants représentant 11 pays arabes, à savoir : la Jordanie, l’Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, le Qatar, le Bahreïn, le Koweït, Oman, l’Egypte, la Somalie, la Libye et la Tunisie, pays organisateur.

Le vice-président de la Fédération arabe de golf, Abdelaziz Al-Malla, a salué l’organisation par la Tunisie de cet évènement qui est de nature, a-t-il dit, à contribuera à élever le niveau des golfeurs arabes, soulignant la volonté de l’instance arabe, présidée par Yasser Ibn Othmane Al-Ramyane de promouvoir davantage le sport du golf dans le monde arabe et d’atteindre le niveau mondial et olympique.

Il a annoncé par la même occasion que la Tunisie organisera également le Championnat arabe masculin, du 28 novembre au 2 décembre prochain à Tabarka.

De son côté, la présidente du comité d’organisation, Ines Abdellatif, a indiqué que la Tunisie participera à ce tournoi avec trois joueurs dans chaque catégorie, parmi les meilleurs golfeurs, qui se disputeront les premières places.

Elle a précisé que lors du championnat féminin, la Tunisie sera représentée par les sœurs Kenza et Eya Ladhari, qui tenteront de remporter le titre arabe pour la deuxième fois consécutive.

Pour sa part, le directeur technique de la fédération tunisienne de golf, Naoufel Chouchene, a déclaré à l’agence TAP que ces deux tournois qui seront accueillis par la Tunisie constitueront une occasion pour développer les compétences des athlètes tunisiens, dans les différentes catégories.

Il a souligné que les golfeurs tunisiens partent avec de fortes chances de décrocher les premières places, même en présence d’une forte concurrence des représentants saoudiens, égyptiens et émiratis.

Avec tap