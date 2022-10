HUAWEI nova Y90 bientôt disponible sur le marché Tunisien

HUAWEI nova Y90 sera bientôt disponible sur le marché Tunisie. Ce nouveau smartphone HUAWEI nova Y90 est doté d’un écran HUAWEI Edgeless FullView de 6,7 pouces, de HUAWEI SuperCharge 40W et d’une batterie de 5000mAh.

Nous sommes en 2022, et les gens attendent beaucoup de leurs smartphones. Les gens n’utilisent plus seulement leur téléphone pour passer des appels, envoyer des messages et accéder à l’internet ou aux réseaux sociaux. Beaucoup, en particulier les jeunes utilisateurs, attendent plus de leur téléphone. Une grande partie d’entre eux utilisent également leur téléphone comme appareil photo dans leur vie quotidienne.

Plus important encore, ils ont besoin d’un écran large et brillant. Mais ce n’est pas tout. Le téléphone doit être doté d’une batterie suffisamment grande pour pouvoir être rechargée rapidement sans perdre de temps. Huawei s’apprête à lancer sa dernière vedette puissante dotée d’un écran massif, le HUAWEI nova Y90.

Écran FullView pour un affichage sans bordure

Les écrans de téléphone deviennent de plus en plus grands pour une bonne raison. Avec un écran plus grand, vous pouvez regarder des vidéos, utiliser les jeux vidéo et écrire des textes avec moins de fautes de frappe. Le nouveau HUAWEI nova Y90 est équipé d’un superbe écran HUAWEI Edgeless FullView de 6,7 pouces qui vous permet de tout voir en grand et mieux.

Le design de l’écran lui-même est chic et classique : côtés plats, encoche plus petite et les bords ultra étroits qui ne mesurent que 1,05 mm. Associé à un rapport écran/corps élevé de 94 %, l’appareil vous offre une expérience visuelle plus riche et plus immersive.

40 W HUAWEI SuperCharge

Une autre caractéristique importante du HUAWEI nova Y90 est le HUAWEI SuperCharge de 40W. Vous pouvez recharger le téléphone à hauteur de 50% en seulement 30 minutes. En branchant le smartphone pendant seulement 10 minutes environ, vous pouvez profiter de 6,7 heures de conversation au téléphone, de 3 heures de visionnage de vidéos en ligne et même de 19,9 heures d’écoute de musique.

Une batterie d’une autonomie exceptionnelle

Vous pouvez profiter d’une autonomie inégalée grâce à une grande batterie de 5000 mAh. En d’autres termes, détendez-vous et profitez de votre dernière session de jeu, en sachant que votre téléphone ne vous lâchera pas.

Important stockage

Grâce à la capacité de stockage de 128 Go du HUAWEI nova Y90, le stockage de fichiers volumineux sur votre smartphone est un jeu d’enfant. Vous pouvez facilement stocker jusqu’à 170 épisodes d’une série dramatique, 12 000 chansons de haute qualité et plus de 60 films HD sur le HUAWEI nova Y90. Avec une plus grande capacité de stockage interne, effacer les caches du téléphone ne sera plus un problème pour vous.

Des prises de vue innovantes avec la triple caméra AI de 50 Mpx

Le HUAWEI nova Y90 est équipé d’un système de triple caméra AI de 50 Mpx. Grâce au mode haute résolution, les images prises avec l’appareil photo de 50 Mpx qui ont été recadrées ou zoomées

conserveront leur qualité d’image claire et naturelle. Qu’il s’agisse de la richesse des tons des pétales de fleurs ou des gouttes de rosée du matin sur les feuilles, le HUAWEI nova Y90 veillera à ce que vos expériences du monde et de sa beauté soient préservées dans leur intégralité. En outre, la caméra de profondeur de 2 mégapixels et la caméra macro de 2 mégapixels vous aideront à capturer le monde sous un angle unique et à accroître votre créativité.

Le HUAWEI nova Y90 est un smartphone bien conçu, doté d’excellentes caractéristiques et fonctions. De l’écran HUAWEI Edgeless FullView Display de 6,7 pouces à la commodité de la SuperCharge HUAWEI de 40W en passant par la très longue autonomie de la batterie, le HUAWEI nova Y90 a tout pour plaire.

HUAWEI nova Y90 sera disponible en Tunisie à partir du mercredi 13 octobre en trois coloris – vert émeraude, noir minuit et bleu cristal sur le site officiel de Huawei et chez les revendeurs. Le smartphone est disponible avec une offre limitée : Ecouteurs + boîte cadeau + extension de garantie de 90 jours + 90 jours de musique gratuite (HUAWEI Music) + 500 vidéos gratuites (HUAWEI Video) + 50Go gratuits pendant 60 jours (HUAWEI Mobile Cloud).

Tekiano avec communiqué