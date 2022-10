Ooredoo Tunisie et Betacube s’associent au service des startups tunisiennes. Ooredoo Tunisie, conscient du potentiel local en matière d’entreprenariat, tend la main aux jeunes entrepreneurs afin qu’ils arrivent au bout de leurs rêves.

A cet effet, Ooredoo s’est associé à Betacube et a organisé le 20 septembre dernier une session de pitch pour 6 startups tunisiennes en présence de Mme Amel Saidane, Fondatrice de Betacube et de M.Sunil Mishra, CMO Ooredoo. Cet événement a été une occasion pour les 6 startups de présenter leurs projets devant un jury composé d’experts et de l’équipe Maketing de Ooredoo.

Cette initiative a pour but d’encourager les startups tunisiennes et de les accompagner dans leur développement et les assister à trouver les solutions adaptées à leurs projets.

« Nous sommes très heureux de notre collaboration avec Betacube. Ce partenariat nous a permis de découvrir des talents et des projets qui ont beaucoup de potentiels sur le marché tunisien. Nous voudrons à travers cette initiative mettre à la disposition de l’écosystème entrepreneurial toute notre expertise et tous nos moyens pour se développer et atteindre leurs objectifs. Nous croyons au potentiel de la jeunesse tunisienne et nous continuons à la soutenir dans plusieurs domaines. » A déclaré M.Sunil Mishra, CMO Ooredoo Tunisie.

De son coté, Mme Amel Saidane, la fondatrice de Betacube a exprimé sa gratitude envers Ooredoo en disant : « Nous remercions Ooredoo pour cette initiative et pour la chance qu’elle a donné à 9 startups. Cette collaboration va permettre à nos startups de bénéficier de l’expertise et des solutions technologiques de Ooredoo. Nous souhaitons que ce genre d’initiatives soit beaucoup plus répandues pour soutenir nos jeunes entrepreneurs et les aider à se lancer et à évoluer. »

Ooredoo affirme à travers cette journée sa position en tant que supporter de l’écosystème entrepreneurial tunisien et lance dans une prochaine étape d’autres journées pour pouvoir incuber des startups shortlistés dans son centre B2B. Ooredoo Tunisie se veut toujours être au service de l’entreprise tunisienne.

