La télévision tunisienne autorisée à retransmettre les matchs de foot des 2 premières journées des Ligues 1 et 2

La télévision tunisienne pourra retransmettre les matchs de foot des deux premières journées des Ligues 1 et 2 annonce la Fédération Tunisienne de Football .

La FTF a autorisé la TV tunisienne à retransmettre ces matchs même si aucun accord concernant les droits TV n’a toujours pas été conclu, souligne le site spécialisé kawarji.com qui a partagé le document adressé par la fédération à la télévision tunisien.

Programme et arbitres des rencontres de la journée inaugurale du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, ainsi que du match barrage pour le maintien, prévus vendredi et samedi (tous les matches à 15h00) :

1ère journée

Poule 2 :

Vendredi 7 octobre :

A Ben Guerdane :

US Ben Guerdane – O. Sidi Bouzid arb : Walid Jeridi

A Mahdia :

AS Réjiche – AS Soliman arb : Nidhal Letaief

Poule 1

Samedi 8 octobre :

A Chebba :

CS Chebba – CA Bizertin arb : Haythem Guirat

A Hammam-Sousse :

ES Sahel – US Tataouine arb : Houssem Boulares

Au Bardo :

S.Tunisien – ES Hammam-Sousse arb : Achref Haraketi

Match barrage :

Samedi 8 octobre :

A Sfax (Mhiri) :

ES Zarzis – CS Hammam-lif arb : Haythem Kossai.

Il est précisé qu’aucune réponse n’a encore été transmise par la Télévision Tunisienne à ce sujet.

Tekiano avec Kawarji