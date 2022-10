Prix Nobel 2022 : La majorité des lauréats de l’année annoncés (liste)

Le début du mois d’octobre est marqué par l’attribution des Prix Nobel 2022. Tout au long de la semaine du 05 au 10 octobre, les lauréats des prix Nobel dans les différentes catégories de cette prestigieuse récompense annuelle, à savoir médecine, physique, chimie, littérature, Paix et économie, sont annoncés progressivement.

On connait déjà les lauréats des Prix Nobel de médecine, physique, chimie, littérature et paix. L’annonce du prix Nobel de l’économie sera faite lundi 10 octobre.

Le Prix Nobel de médecine 2022 est attribué lundi 03 octobre au Suédois Svante Pääbo. père de l’homme de Denisova et découvreur de l’ADN de l’homme de Néandertal. Il a été récompensé pour ses travaux fondateurs d’une nouvelle science, la paléogénomie.

Le Prix Nobel de physique 2022 est attribué mardi 04 octobre au Français Alain Aspect, l’Américain John Clauser et l’Autrichien Anton Zeilinger. Ils ont été sacrés pour leurs découvertes sur le mécanisme révolutionnaire de “l’intrication quantique”.

Le Prix Nobel de chimie 2022 est attribué mercredi 05 octobre au trio Américano-danois constitué de Barry Sharpless, Carolyn Bertozzi et Morten Meldal. Ils sont primés “pour le développement de la “chimie clic” et de la chimie “bio-orthogonale”, utilisées notamment pour la mise au point des meilleurs traitements pharmaceutiques, y compris contre le cancer.

Le Prix Nobel de littérature 2022 est attribué jeudi 06 octobre à l’auteure Française Annie Ernaux. Elle a reçu ce prix Nobel pour “le courage et la perspicacité clinique” de l’ensemble de son oeuvre, largement autobiographique, et son “traitement de la mémoire”.

Le Prix Nobel de la paix 2022 est attribué vendredi 07 octobre conjointement à l’avocat biélorusse Ales Bialiatski, à l’ONG russe Memorial et au Centre pour les libertés civiles en Ukraine. Ce prix est decerné pour leurs efforts “depuis de nombreuses années afin de promouvoi le droit de critiquer le pouvoir et protéger les droits fondamentaux des citoyens”.

Le lauréat du Prix Nobel de l’économie 2022 sera annoncé lundi 10 octobre.

Rappelons que pour chaque discipline, une récompense d’un montant de 10 millions de couronnes suédoises (environ 920 000 euros) est accordée aux lauréats. Les prix sont remis lors de cérémonies organisées à Stockholm (Suède) et Oslo (Norvège) le 10 décembre.

Le prix Nobel, qui porte le nom de son fondateur Alfred Nobel est une récompense internationale décernée depuis 1901. Elle récompense annuellement des personnes ou des institutions qui auront rendu de grands services à l’humanité, permettant une amélioration ou un progrès considérable dans le domaine des savoirs et de la culture.

En 2015, le prix Nobel de la Paix a été a été décerné à la Tunisie, pour la première fois à un ensemble d’organisations de la société civile Tunisienne : l’Union Générale Tunisienne du Travail (l’UGTT), l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (l’UTICA), la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme (LTDH) et l’Ordre National des Avocats Tunisiens et ce en reconnaissance de leur effort commun et leur contribution décisive dans la construction d’une démocratie pluraliste en Tunisie après la Révolution de 2011.

