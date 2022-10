Bac Tunisien 2023 : Inscriptions au concours du baccalauréat dès le 17 octobre 2022

Les candidats au Bac Tunisien 2023 sont invités à s’inscrire en ligne. Le ministère de l’éducation annonce dans un communiqué que les élèves souhaitant se présenter à l’examen du baccalauréat tunisien inscrits dans les établissements publics et privés et les candidats libres doivent s’inscrire sur le site www.inscription.edunet.tn du 17 octobre jusqu’au 16 novembre 2022.

Le ministère précise qu’il faut imprimer la demande après inscription électronique et de la joindre à tous les documents avant de les remettre à l’administration de l’établissement pour les élèves inscrits dans les établissements publics et privés au plus tard le 21 novembre 2023, ou auprès du commissariat régional de l’éducation pour les candidats libres. Les dossiers peuvent aussi être envoyés par courrier avec accusé de réception, selon l’avis du ministère de l’éducation ci dessous :

Dates du Bac Tunisien 2023

Les épreuves écrites à l’examen du baccalauréat session 2023 auront lieu du 7 au 14 juin 2023. Les résultats de la session principale seront proclamés le 25 juin 2023.

Tekiano