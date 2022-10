Kyokushinkai – championnat d’Afrique des nations et tournoi international des clubs : 15 médailles d’or pour la Tunisie

La Tunisie a dominé les épreuves du premier championnat d’Afrique des nations et du tournoi international des clubs de Kyokushinkai Karaté organisés dimanche 09 octobre 2022 à la salle de Monastir avec la participation de 400 athlètes représentant 11 pays.

Le président de la commission technique du tournoi, Habib Briki, a indiqué à l’agence TAP que la sélection tunisienne de kyokushinkai et des arts martiaux a remporté la première place avec 15 médailles d’or, 11 argent et 12 bronze, suivie de l’Algérie et de la Libye.

Il a ajouté qu’à l’occasion de ce championnat, la confédération africaine de la discipline a tenu son assemblée constitutive sous la présidence du Tunisien Taha Bakka, président de la fédération tunisienne. Le siège de la nouvelle instance continentale sera à Tunis.

Il est à rappeler que les épreuves du championnat d’Afrique des nations de Kyokushinkai karaté et du tournoi international des clubs se sont déroulés en présence du président de la fédération internationale de la discipline.