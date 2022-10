Les Foulées Vertes de Tunis , placées sous le thème courir tous ensemble pour le don d’organes

Les Foulées Vertes de Tunis, placée sur le thème ” Courir tous ensemble pour le don d’organes ” sont organisées par le Centre national pour la promotion de la transplantation d’organes (CNPTO) dimanche 16 octobre. Elles sont précédées samedi par une journée de sensibilisation au don d’organes en Tunisie.

La deuxième édition des Foulées Vertes comprendra trois courses de 10 km, 5 km et 1 km qui seront disputées entre l’avenue Habib Bourguiba et le Lac zéro de Tunis.

Programme des Foulées vertes de Tunis 2022

Samedi 15 Octobre 2022

14h 00 – 19h00 : Sensibilisation au don d’organes avec animation artistique et culturelle. animés par le CNPTO en coordination avec le Croissant Rouge Tunisien, des associations des personnes greffées et des personnes atteintes d’insuffisances rénales et des jeunes de l’Associamed (association des stagiaires et des étudiants de la Faculté de Médecine).

19h00 : Illumination de la Grande Horloge en vert (Couleur du Don d’Organes) en présence des médias.

Dimanche 16 Octobre 2022

06h00 : Préparation du semi- marathon (1km, 5 km et 10 km)

08h00 : Réchauffement musculaire

09h00 : Ligne de départ de l’avenue Habib Bourguiba en direction du Lac zéro

11h00 : Arrivée et animation des finishers

11h30 : Témoignage de malades sportifs greffés

12h30 : Remise des trophées et des prix.

13h30 : Fin de l’événement.

La Journée mondiale et nationale pour la sensibilisation au don d’organes est célébrée le 17 octobre de chaque année. Selon les chiffres enregistrés par le Centre national pour la promotion de la transplantation d’organes, il existe près de 14000 personnes atteintes d’insuffisances rénales dont 5000 environ méritent une transplantation.

Le directeur du Centre National pour la Promotion de la Transplantation d’organes, Dr. Jalel Ziadi explique à la TAP qu’il n’il n’existe que 1700 personnes inscrites sur notre liste d’attente de greffes car le nombre de dons par an est très insignifiant. En 2022, on a effectué seulement 25 opérations de transplantation de reins provenant de personnes décédées..

I.D.

