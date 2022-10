Prix ATB Mustapha Azouz de littérature arabe pour l’Enfant au titre de l’année 2023 : Appel à candidature

Le Prix ATB Mustapha Azouz de littérature arabe pour l’Enfant au titre de l’année 2023 est lancé. Un appel à candidature est ouvert par le forum de littérature arabe pour l’enfant en partenariat avec l’ATB Tunis (Arab Tunisian Bank), a annoncé dans un communiqué de presse l’ouverture de l’appel à candidatures pour la 14ème édition du prix Mustapha Azouz de littérature arabe pour l’Enfant.

Le concours pour l’édition 2023 est ouvert aux écrivains, hommes de lettres et créateurs, de même qu’aux enfants et adolescents ( de 9 à 18 ans) de Tunisie et des pays arabes, dans les domaines littéraires suivants :

1. Le récit destiné aux enfants et adolescents de 12 à 16 ans, et qui fera l’objet de 2 prix :

a) Le prix du récit de libre sujet, d’une valeur de 10000 DT.

b) Le prix du récit au sujet imposé : pour cette session, il s’agit de ‘’la littérature du défi et de l’accomplissement de soi”, le prix est fixé à 12000 DT.

2. Les textes de libre composition des enfants et des jeunes. Trois prix d’encouragement, de 1000 DT chacun, seront octroyés aux lauréats.

Le dossier de candidature doit comprendre une demande de motivation pour la participation au concours, précisant son identité complète (Nom Prénom, la date et le lieu de naissance, la profession, le numéro de téléphone (fixe et mobile), l’adresse postale, l’adresse électronique, une photo d’identité récente et une autobiographie succincte).

La remise des prix aura lieu au cours d’une cérémonie, à la clôture du forum de littérature arabe pour l’enfant organisé chaque année, en partenariat avec l’ATB-Tunis.

Les candidatures doivent être enregistrée sur le site électronique : www.atbprixmustaphaazouz.tn et envoyés par courrier normal à l’adresse suivante :

ATB_Tunis (Arab Tunisian Bank_) Prix arabe Mustapha Azouz de littérature pour l’enfant BP 196.21 Menzah 6 _ (2091) ou en cas d’empêchement par courrier électronique au forum : adeb.ettefl@gmail.com

Tous les détails sur les descriptifs des productions littéraires soumises au concours et les conditions générales de participation sont disponibles sur le lien suivant https://www.atb.tn/details/2039/162

Le dernier délai pour le dépôt des dossiers de candidatures est fixé pour le 31 décembre 2022.

Tekiano avec communiqué