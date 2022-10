Fête du cinéma d’animation : Une série de courts-métrages sera projetée à l’IFT

Dans le cadre de la 21e édition de la “Fête du cinéma d’animation” (12-31 octobre 2022), l’Institut français de Tunisie propose à son jeune public “Drôle de rencontres…” un programme de courts métrages sans parole.

Les courts métrages qui seront projetés à l’IFT samedi 15 octobre à 15h sont :

Monstre sacré de Jean-Claude Rozec (2009, 10′)

Né accidentellement parmi les canards, un dragon, aussi gigantesque qu’inoffensif, devient subitement une star médiatique. Considéré à tort par les hommes comme une créature féroce et sanguinaire, il se retrouve bientôt perdu dans la jungle urbaine…

L’éléphant et la baleine de Jacques Rémy Girerd (1986, 8′)

Un éléphant blanc tombe amoureux d’une baleine rose enfermée dans la roulotte d’un sinistre forain.

La soupe de Franzy de Ana Chubinidze (2021, 8′)

Extraterrestre solitaire, la cheffe cuisinière Franzy découvre que sa fameuse soupe rose n’est pas seulement délicieuse mais également magique, lorsqu’elle la partage avec des créatures affamées vivant sur une étrange planète.

Bourgeons de Mathieu Gérald-Tulane (2018, 4′)

Chaque matin, c’est le rituel : Camille, une dame de quatre-vingts printemps sort de chez elle en trimbalant deux gros arrosoirs pour s’occuper de son jardin de l’autre côté de la rue.

Sous la glace de Milan de Milan Baulard, Ismaïl Berrahma, Flore Dupont, Laurie Estampes, Quentin Nory et Hugo Potin (2019, 6′)

Sur un lac, un héron pêche alors que l’hiver s’installe.

Beyond the Trees de Jordan Baudé, Julie Bijjou, Pierre Burgoni et Catharianne Ni (2020, 4′)

Tous les jours, un petit indonésien de 7 ans, effectue un long voyage pour atteindre sa destination à temps.

Les projections sont faites à l’auditorium de l’Institut français de Tunisie au prix de 6 DT. Tarif de groupe : 4 DT (se renseigner auprès de l’accueil de l’IFT). Tarif étudiants du Centre de langue : 2 DT (sur présentation de la carte d’inscription).

Tekiano avec IFT