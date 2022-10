Météo en Tunisie : Temps pluvieux l’après-midi et jeudi

La météo en Tunisie est marquée par un temps pluvieux dans l’après-midi du mercredi 12 octobre et durant la journée de jeudi 13 octobre 2022. Des cellules orageuses accompagnées de pluies parfois fortes notamment, dans l’extrême Nord et dans les régions Est du Nord et du Centre vont apparaitre a indiqué l’Institut national de météorologie dans un bulletin de suivi.

Des pluies dont la quantité oscille entre 20 et 40 mm et atteingnant 70mm sont attendues dans la région du Cap Bon, avec la chute des grêles dans des zones limitées.

Des vents forts souffleront sous forme des rafales lors de l’apparition des nuages orageux. Leurs vitesses dépassent provisoirement les 80km/h.

Légère hausse des températures et les maximales varieront entre 25 et 30 °C dans le nord et le centre et entre 30 et 35 °C dans le sud.