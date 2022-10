JCC 2022 : Journées cinématographiques de Carthage en chiffres et Films en compétition officielle

Les JCC 2022 s’annoncent bien riches cette année avec pas moins de 15 sections. Les œuvres sélectionnés ambitionnent de faire découvrir les tourments sociaux-culturels des pays du Sud et les différentes formes d’engagement morales et politiques des cinéastes pour y faire face.

Les films sont le miroir des sociétés et un espace de réflexions sur les issues salvatrices, souligne la directrice générale de la 33ème édition des journées cinématographiques de Carthage, Sonia Chamkhi lors de la conférence de presse qui s’est déroulée mercredi 12 octobre 2022.

Les JCC 2022 en chiffres

les cinéphiles pourront découvrir pas moins de 599 films inscrits aux compétitions officielles (Longs et Courts Métrages, La Semaine de la Critique de Carthage et Ciné Promesse). Le nombre de participants s’élève à 72 pays dont 23 pays africains, 17 pays arabes et 32 participants internationaux.

On enregistre 480 films arabes et africains inscrits aux compétitions officielles (Longs et Courts Métrages Fic et Doc). 137 films africains inscrits à la compétition officielle des

Longs Métrages (Fic et Doc) et 343 films arabes inscrits à la compétition officielle des Courts Métrages (Fic et Doc).

Les films tunisiens qui se sont inscrits aux JCC sont au nombre de 109, 78 dans les catégories Longs et Courts Métrages Fic et Doc dont : 22 Longs Métrages (Fic et Doc) inscrits à la compétition officielle et 56 Courts Métrages (Fic et Doc) inscrits à la compétition officielle, 26 Courts Métrages inscrits dans Ciné Promesse, 03 Longs Métrages inscrits à La Semaine de la Critique de Carthage et 02 Longs Métrages inscrits à Cinéma du Monde.

Les projections des films des JCC 2022 auront lieu dans les meilleures conditions dans plus de 17 salles de cinéma accessibles au public.

Bande-annonce des JCC 2022 et récap de la conférence de presse

Listes des films en compétitions officielles des JCC 2022

La section des longs métrages de fiction des JCC 2022 comprend cette années deux films tunisiens, “Sous les figues de Sehiri Erige et Fractus de Rahmouni Nader. Les autres films en compétition sont Vuta N’Kuvute, Shivji Amil (Tanzanie), Simin Zetwal de Constantin David (Ile Maurice), La vie d’après de Djaad Anis (Algérie), Xalé de Sene Absa Moussa (Sénégal), Derrière la porte de Manaa oudai (Iraq), Le Panthéon de la joie d’Odoutan Jean (Bénin), Attarik d’Abdelhamid abedelatif (Syrie), L’esclave, de Jawhari Abel Ileh (Maroc), Le Sermon des prophètes de Boundaone Seydou (Burkina-Faso) et Sharaf de Samir Nasr (Egypte).

La section longs métrages documentaires des JCC 2022 comprend deux films tunisiens, Gardien des mondes de Leila Chaibi et Denied access de Hayfel Ben Youssef. Les autres films documentaires en compétitions sont Contes de la maison mauve de Fahdel Abbas (Irak- Liban), Batata de Noura Kevorkian (Liban), Mami de La Moula Anhar Salem (Arabie Saoudite), Laazib, Jaouad Babili (Maroc), Faritra de Rasoanaivo Tovoniaina (Madagascar), No simple Way Home d’Akuol De Mabior (Soudan), Garderie Nocturne de Sanou Moumouni (Burkina-Faso), 20 ans après de Moussa Touré (Sénégal), We students ! de Fariala Rafiki (République Centrafcaine) et Rewind & Play d’Alain Gomis (Sénégal).

Dans la compétition courts métrages Fiction on trouve les films Palestine 87 de Bilel Khatib (Palestine), Huits Citoyens concernés de Lucien Bourjeily (Liban), Microbus de Maggie Kamal (Egypte), Last day of sun de Majri Kais (Tunisie), Hypnotisia de Malek Lakhdher Hamina (Algérie), Nhinguitimo de Azevedo Licinio (Mozambique), Rehla de Najjar Jamil (Tunisie), Astel de Sy Ramata Toulaye (Sénégal), Cai-Ber de Ahmed Abdelsalam (Egypte) , Bergie de Dian Weys (Afrique Du Sud), Children’s Game de Rim Mejdi (Maroc) et A lisbon/ Une affaire lisboète deHoji Fortuna (Angola).

Dans la compétition courts métrages documentaires on trouve Tramadol de Adoum Moussa (Tunisie) , The spiderman of Sudan de Rafaa Renas (Soudan), Long Châssis de Lebouda Régine Gladys (Cameroun), Music sama werouwaye de Sy Thierno Seydou Nouro (Sénégal), Edris de Chenaoui Amir (Egypte), Sanftes blech de Anas Salaheldin (Egypte), Les gens classes de Mohamed firass (Syrie) et 05:01 de Ben Saud Sarah (Tunisie).

Nous reviendrons bientôt vers vous avec le programme des JCC 2022 en complet avec les dates et les salles ou seront projetés les films des différentes sections.

S.B.

