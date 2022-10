Rallye El Chott du 23 au 31 octobre dans le sud tunisien

Rallye El Chott se déroule pour sa 41ème édition du 23 au 31 octobre dans le sud tunisien. Le Rallye El Chott est organisé avec la Fédération tunisienne de l’Automobile indique Ahlem Bouafif, secrétaire générale de la Fédération.

Le rallye est composé de six étapes et réunira une centaine d’automobilistes de différentes nationalités (allemande, australienne, grecque, slovène) qui concourront à bord de 6 camions, 6 motos et 48 automobiles.

Les étapes du Rally el chott 2022 :

1ère étape : 23 octobre : Tunis – Mahdia

2e étape : 24 octobre : Mahdia – Tozeur

3e étape : 25 octobre : Tozeur – Douz

4e étape : 26 octobre : Douz – Campement Zmela

5e étape : 27 octobre : Zmela – Ksar Ghylane

6e étape : 28 octobre : Ksar Ghylane – Ksar Ghylane

7e étape : 29 octobre : Ksar Ghylane – Houidhate

8e étape : 30 octobre : Houidhate – Douz

9e étape : 31 octobre : Douz – Hammamet

Le Rallye El Chott est organisé en collaboration avec une société allemande spécialisée.

Tekiano