Championnats du monde de Beach Aviron : La Tunisie remporte 2 médailles en Or , 1 Argent et 1 Bronze

Dans le cadre des Championnats du monde de Beach Aviron qui se sont déroulés à Saudersfoot au Pays de Galle (14-16 octobre), la Tunisie remporte 4 médailles; 2 médailles en Or , 1 en Argent et en 1 Bronze et deux bateaux sont qualifiés pour les jeux mondiaux de Bali 2023.

La liste des rameurs tunisiens médaillés:

– Hela Belhaj Mohamed en Solo juniors Filles

– Mohamed Rayen Hafsa en Solo juniors Garçons

– Mohamed Taieb en Solo Seniors garçons

– Hela Belhaj Mohamed et Mohamed Rayen Hafsa en Double juniors mixte

De plus deux bateaux son qualifiés pour les Jeux mondiaux de plage Bali 2023:

– Solo Mohamed Taieb

– Double Mixte Mohamed Taieb et Khadija Krimi 6ème mondial.

Tekiano avec TAP