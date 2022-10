Concours 6ème 2023 : Inscription en ligne du 17 octobre au 16 novembre 2022

Le ministère de l’Education informe que le concours 6ème 2023 ou concours d’entrée aux collèges pilotes (Session 2023) est ouvert aux élèves de la 6ème année de l’enseignement de base des établissements éducatifs publics et privés.

Les élèves ont la possibilité de candidater au concours d’entrée aux collèges pilotes (Session 2023) en ligne sur le site du ministère : www.six.edunet.tn du 17 octobre au 16 novembre 2022.

Le formulaire de candidature doit être imprimé et accompagné d’un dossier comportant toutes les pièces à remettre à l’établissement éducatif au plus tard, le 21 novembre 2022. Plus d’informations sur le site edunet.tn .

Tekiano