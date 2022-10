Nouveau Film Tunisien Kadar de Imen Ben Hassine dans les salles de Tunisie dès le 19 Octobre (B.A. & Synopsis)

Le nouveau film tunisien Kadar (The Sons of the Lord) de la réalisatrice Imen Ben Hassine sera projeté bientôt dans les salles de cinéma de Tunisie. Le film dramatique d’une durée de 1H50 est cooécrit avec Rabaa Essefi et Younes Ferhi.

Le long-métrage regroupe une pléiade d’acteurs tunisiens à l’instar de Wajha Jandoubi, Mhadheb Rmili, Younes Ferhi, Moez Gdiri, Mohamed Dahech, Riadh Hamdi, Rabaa Essefi et la libanaise Takala Chammoun.

Synopsis du film Kadar : Hafnaoui est un médecin légiste qui falsifie les dossiers d’autopsie à chaque fois qu’il en reçoit l’ordre par une organisation dont le pouvoir est étendu ! Un jour, le hasard a fait que le code reçu est relatif à une personne si proche de lui. Surprise, étonnement, émotions, la découverte du corps qui est entre ses mains le pousse à une remise en question !! Quelle vie ?

Quel avenir ? Quelles valeurs ? Quel destin ! A SUIVRE parce que le destin est parfois une fatalité !

Trailer du film KADAR | The Sons Of The Lord – قدر

Imen Ben Hassine est réalisatrice, diplômée de Cinecours Canada et ex-animatrice à la chaîne ZDF en Allemagne. Son premier court-métrage “Le Rouge de la brume” traite le sujet de l’inceste. Son court métrage ‘Top Secret’ sorti en 2012 a reçu le prix de la réalisation et de l’interprétation masculine aux Rencontres internationales du court-métrage d’Agadir.

Le nouveau film tunisien Kadar sera projeté en avant-première au Colisée mardi 18 octobre 2022. Il sera projeté dans plusieurs salles de cinéma de Tunisie à partir du mercredi 19 octobre.

S.B.