Un vaccin contre le Cancer : Les laboratoires de Merck et Moderna l’annoncent pour 2023

Un vaccin contre le cancer , précisement un vaccin à ARN messager contre le mélanome (le cancer de la peau) seraient en cours de préparation par les deux grands laboratoires pharmaceutiques Merck et Moderna.

Cette annonce a été faite dans un communiqué conjoint par les deux géants pharmaceutiques et publié ce 12 octobre. Les deux laboratoires qui collaborent depuis 2016 annoncent trouver un accord pour développer et commercialiser leur vaccin à ARN messager contre le mélanome en 2023.

Actuellement en essai de phase 2, ce vaccin est testé, combiné avec un médicament anticancéreux. L’ARN messager, développé par Morderna, a longuement fait parler de lui pendant la vaccination contre le covid 19. Concrètement l’ARN messager donnerait des ordres aux cellules humaines pour fabriquer des protéines présentes dans le virus, afin d’habituer le système immunitaire à le reconnaître et à le neutraliser.

Des études sont en cours dans l’objectif d’évaluer l’utilité de cette méthode et la possiblité de son application dans plusieurs maladies comme la grippe, mais aussi le VIH, les maladies auto-immunes et cardiovasculaires, et les cancers.

Contre le mélanome, Moderna s’est donc associé au laboratoire allemand Merck, à l’origine du médicament anticancéreux Keytruda, immunothérapie efficace dans le traitement de ce cancer. Un médicament qui représente actuellement près d’un tiers du chiffre d’affaires de la compagnie allemande, lit-on sur le site Doctissimo qui reprend le communiqué des 2 laboratoires.

Merck va payer 250 millions de dollars à Moderna selon une option convenue au début de leur partenariat et passer aux prochaines étapes vers la mise sur le marché du produit prévue pour 2023. Les deux entreprises partageront les coûts et les bénéfices potentiels, lit-on encore.

A noter qu’un vaccin contre un cancer spécifique ( vaccin contre les papillomavirus) destiné à lutter contre les cancers du col de l’utérus et dénommé le Gardasil, existe déjà depuis 2015 et a fait ses preuves.

