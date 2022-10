Application “Veille sur mon école” pour lutter contre la détérioration de l’infrastructure des écoles primaires

Une nouvelle application intitulée ” Veille sur mon école ” est développée par l’ADL afin de lutter contre la détérioration de l’infrastructure des écoles primaires de Tunisie. L’association tunisienne pour les droits et les libertés (ADL) précise que l’objectif de cette application mobile suivre l’avancement des projets d’infrastructure et de maintenance programmés par le ministère de l’éducation et signaler l’urgence d’une intervention dans l’un des établissements scolaires du Nord-Ouest.

L’application a pour objectif de contrôler les travaux annoncés dans les écoles primaires tunisiennes par la met ode de feedback continue en envoyant des photos ou des commentaires concernant l’état actuel de chaque construction annoncée, lit-on sur le descriptif de l’application téléchargeable sur Google Play. Le réseau d’associations ” Veille sur mon école ” a été créé à Béja, Jendouba, Le Kef et Siliana.

La présidente de l’association, Fatma Landolsi a fait savoir à l’agence Tap que cette application regroupe 692 écoles réparties entre Béja (152), Jendouba (163), Le Kef (191) et Siliana (186) et inclut tous les projets d’infrastructure et de maintenance programmés par les délégations régionales de l’éducation dans ces régions.

” L’objectif étant de permettre aux associations locales du Nord-Ouest, formant le réseau ” Veille sur mon école “, de suivre l’avancement des projets de maintenance et d’entretien programmés et de permettre aux parents et au cadre éducatif de signaler l’urgence d’une intervention dans une ou plusieurs écoles “, a-t-elle dit précisant qu’il est possible d’ajouter de nouvelles écoles à la liste établie.

Dans ce contexte, l’intervenante a appelé les habitants du Nord-Ouest à installer l’application ” veille sur mon école ” afin de participer à l’amélioration des conditions dans les écoles publiques.

Fatma Landolsi a estimé que la détérioration de l’infrastructure dans les écoles primaires est le principal problème du secteur de l’enseignement en Tunisie rappelant l’adoption, depuis 2019, d’une approche participative, dans le cadre du projet ” amélioration de l’infrastructure dans les écoles primaires du Nord- Ouest “.

