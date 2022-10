Le footballeur français Karim Benzema sacré Ballon d’Or 2022 (vidéo)

Le footballeur Français Karim Benzema, a décroché le Ballon d’Or 2022 du meilleur joueur. Ce prix vient couronner une saison 2021-2022 parfaite avec son équipe le Real Madrid, une consécration planétaire pour l’attaquant des Bleus (34 ans), premier Français récompensé depuis Zinedine Zidane en 1998.

Le footballeur a reçu ce prestigieux trophée des mains d’une autre légende de foot française aka Zinedine Zidane, lui aussi d’origine Algérienne, lors de la cérémonie organisée dans la soirée du lundi 17 octobre 2022 au Théâtre du Châtelet à Paris.

“C’est une grande fierté de voir ça, devant moi. C’était un rêve de gamin. Ça a été une motivation. Ça a demandé beaucoup de travail, s’entraîner encore plus. J’ai dû garder dans la tête que tout était possible. Je repense à quand j’étais petit. Je n’ai jamais rien lâché. J’ai eu deux modèles dans ma vie : Zidane et Ronaldo. C’est beaucoup de travail, c’est s’entraîner encore et encore, il y a eu des moments difficiles.” a-t-il dit. Vidéo du speech de Karim Benzema après la réception du 66ème Ballon d’or “Le Ballon D’Or Du Peuple” :

Le président français Emanuel Macron a félicité le joueur français surnommé ” KB9 ” dans un tweet. ” KB9 !, Deux lettres et un chiffre qui resteront dans l’Histoire du football. 24 ans après Zidane, Karim @Benzema ramène un nouveau Ballon d’or à la France. Félicitations à lui !” . A noter que c’est le 6ème ballon d’or remporté pour la France.

Karim Benzema a été sacré devant le Sénégalais Sadio Mané (Liverpool), champion d’Afrique qu’il avait battu en finale de la Ligue des champions en mai (1-0), et le Belge Kevin De Bruyne (Manchester City).

Palmarès Ballon d’or 2022 :

1 KARIM BENZEMA (Real Madrid, France)

2 Sadio Mané (Bayern et Liverpool, Sénégal)

3 Kevin de Bruyne (Manchester City, Belgique)

4 Robert Lewandowski (Bayern et Barcelone, Pologne)

5 Mohamed Salah (Liverpool, Égypte)

6 Kylian Mbappé (France, Paris)

7 Thibaut Courtois (Real Madrid, Belgique)

8 Vincius Jr (Brésil, Real Madrid)

9 Luka Modrić (Croatie, Real Madrid)

10 Erling Haaland (Norvège, Manchester City)

11 Son Heung-Min (Corée du Sud, Tottenham)

En 2021, le ballon d’or a été remporté par l’argentin Lionel Messi, qui a remporté son septième Ballon d’Or de France Football en devançant au scrutin le Polonais Robert Lewandowski.

