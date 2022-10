Tunisie Telecom reçoit et  félicite le champion du monde Walid Boudhiaf 

Tunisie Telecom a organisé le 17 octobre 2022 une cérémonie pour recevoir et féliciter le champion du monde Walid Boudhiaf à son retour au pays. Il n’est de secret pour personne que l’opérateur national Tunisie Telecom, 1er sponsor du sport en Tunisie, abrite sous son aile de brillants athlètes issus de disciplines aussi diverses que variées. Persévérants, performants, dévoués mais surtout patriotes, ils sont ce que la Tunisie a de plus beau à offrir tant au niveau local qu’international. Et le dernier à avoir rejoint la famille sportive de TT ne fait nullement exception à cette règle …

Walid Boudhiaf fait partie de la famille sportive de TT

Depuis près de 17 ans, ce sportif de haut niveau a fait de sa passion pour le monde marin, bien plus qu’un métier mais une véritable vocation avec pour maîtres mots : persévérance, rigueur, dépassement de soi et engagement … valeurs partagées et valorisées par son sponsor Tunisie Telecom.

Récemment sacré champion du monde d’apnée en -116m immersion libre, notre champion national n’a eu de cesse de faire connaître l’apnée sportive et à hisser notre drapeau tunisien aux 4 coins de la planète.

Walid Boudhiaf revient à son pays natal avec ses médailles

Après ses brillants exploits sportifs durant les derniers championnats du monde, Walid Boudhiaf retrouve son pays natal, et a été, à cette occasion, accueilli par son partenaire officiel Tunisie Telecom, pour célébrer ses victoires passées et évoquer ses projets futurs avec l’opérateur national.

Pour le Président -Directeur Général de Tunisie Telecom M. Lassâad Ben Dhiab, miser sur Walid Boudhiaf est un choix qui ne doit rien au hasard : « Walid est un champion du monde qui a porté au plus haut l’étendard tunisien. Tunisie Télécom est fier de son soutien et de l’association de son image à un cet athlète qui représente encore un modèle de réussite à suivre à notre belle jeunesse ».

De son côté Walid Boudhiaf a déclaré « Je tiens à remercier Tunisie Telecom pour la confiance accordée. C’est pour moi une grande fierté de porter les couleurs de notre pays lors des évènements mondiaux les plus importants de l’apnée. Cela me donnera la volonté de continuer à repousser les limites du possible et de la performance humaine ».

En clôture de ces retrouvailles Madame Héla Goucha la Directrice Exécutive de la Communication à Tunisie Telecom a souligné : « Pour le monde entier, Walid Boudhiaf est aujourd’hui le Tunisien champion du monde en immersion libre -116m ; pour nous à Tunisie Telecom, Walid est le modèle qui ouvrira les horizons et encouragera les générations de jeunes tunisiens à croire en leurs rêves d’exploits mondiaux ».

Autour de cet évènement sportif, Tunisie Telecom affirme son inconditionnel soutien aux athlètes tunisiens qui à force de travail acharné et de dur labeur, arrivent à atteindre les sommets de leurs disciplines respectives.

TT