Démarrage de la conférence scientifique internationale TeanGeo 2022

Les travaux de la conférence scientifique internationale TeanGeo2022 ont démarré hier mercredi à Tunis et se poursuivront jusqu’au 20 octobre en cours.

Organisée à l’initiative du centre régional de télédétection des Etats de l’Afrique du Nord (CRTEAN), la conférence débattra les dernières innovations et défis scientifiques dans le domaine géospatial, lit-on dans un communiqué du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

D’après la même source, cette manifestation scientifique vise à renforcer le développement des sciences et de la technologie géospatiale dans les pays de l’Afrique du Nord et du monde arabe pour promouvoir le développement dans ces régions à travers l’incitation à l’investissement dans l’industrie spatiale adaptée aux besoins des populations.

S’exprimant à l’ouverture des travaux de la conférence, Moncef Boukthir, ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a souligné que cette manifestation constitue une opportunité importante pour l’échange entre académiciens et spécialistes et pour l’établissement de nouveaux partenariats dans ce secteur stratégique.

” La Tunisie est parmi les pays qui ont misé sur le développement de ses ressources humaines et techniques dans les différentes spécialités y compris le domaine géospatial “, a-t-il dit faisant remarquer que la technologie spatiale est aujourd’hui utilisée dans plusieurs domaines en Tunisie.