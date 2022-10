Enfin, Microsoft peaufine Windows 11, en attendant Windows 12 !

Elle était très attendue depuis fort longtemps la mise à jour pour Windows 11, Microsoft vient d’en apporter une, certes petite mais importante en ce sens qu’il s’agit de «l’une des fonctionnalités les plus attendues depuis que Windows existe », commente le site spécialisé jeuxvideo.com.

En effet, lors de la conférence annuelle de Microsoft dédiée à l’innovation, «… la fameuse Ignite 2022, est apparue furtivement le tout premier screenshot du prochain gros chantier de Microsoft pour les deux ans à venir, à savoir Windows 12 ».

Certes aucune info officielle divulguée, mais certains spécialistes y ont perçu un certain nombre d’éléments sur le screen. «… En premier lieu, on pense à la nouvelle barre des tâches, amovible et transparente, mais aussi une petite barre de recherche en haut de l’écran et enfin, l’affichage dans les coins supérieurs de l’écran d’un certain nombre d’informations inspirés de nos smartphones, comme la météo, la date, l’heure, le Wi-Fi ou la batterie ».

Windows 11 Moment 1 améliore sensiblement l’expérience utilisateur

On rappelle que Microsoft avait prévenu, au moment de la grosse mise à jour 22H2, de compter régulièrement sur des correctifs déployés au cas par cas (pour combler des bugs ou des failles par exemple), mais aussi sur certaines updates plus importantes, à savoir les fameuses “Moment”, souligne notre source…

Voici donc toutes les améliorations apportées par Windows 11 Moment 1

Points essentiels :

Il ajoute un menu de dépassement de la barre des tâches. La barre des tâches offre un point d'entrée à un menu qui affiche toutes vos applications surchargées dans un même espace.

Améliorations :

Cette mise à jour non liée à la sécurité inclut des améliorations de la qualité. Lorsque vous installez cette base de connaissances :

Nouveau! Il améliore Explorateur de fichiers. Il inclut désormais des onglets pour vous aider à organiser vos sessions Explorateur de fichiers comme vous le faites dans Microsoft Edge. Dans la nouvelle page d’accueil Explorateur de fichiers, vous pouvez épingler des fichiers importants pour un accès rapide et facile. À l’aide de la puissance de Microsoft OneDrive, vous pouvez afficher les actions de vos collègues sur vos fichiers partagés. Nous fournissons également des suggestions personnalisées basées sur votre compte Microsoft 365.

Nouveau! Il ajoute une fonctionnalité appelée Actions suggérées pour les éléments que vous copiez. Ce service est disponible pour les clients du États-Unis, du Canada et du Mexique. Par exemple, lorsque vous copiez des numéros de téléphone ou des dates ultérieures, nous fournissons des suggestions, telles que passer un appel avec Teams ou Skype ou ajouter un événement dans l’application Calendrier.

Nouveau! Vous pouvez désormais découvrir et partager sur d’autres appareils, y compris les bureaux, à l’aide du partage à proximité.

Il améliore les performances de l'authentification fédérée.

D’après jeuxvideo.com