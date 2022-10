Exposition Bloom de l’artiste Becem Ben Othman à la galerie Musk & Amber

L’ exposition Bloom de l’artiste Becem Ben Othman est prévue à partir du vendredi 21 octobre 2022 à la galerie Musk & Amber, à la rue du Lac Malären, Tunis. Bloom de Becem Ben Othman propose une série de peintures à l’huile, de collages, de dessins et d’installations.

L’artiste aux origines tuniso-syriennes présente “Bloom” comme étant une balade au centre et autour du visible qui imagine un invisible verdoyant, une sorte de route vers un futur autre. Il s’agit d’un parcours qui revisite les œuvres iconiques, et qui les traduits dans le langage du présent.

C’est aussi créer des lignes dans le vide pour introduire une architecture qui forme un pont

vers nos rêves, une sorte d’architecture qui prend son temps pour se dévoiler dans les dessins, puis les collages et enfin les peintures à huile, avec une floraison dans la technique et dans le symbole.

Le tout se présente dans un style minimaliste légèrement complexe qui révèle une bataille pour la lumière et la construction fertile pour offrir un voyage qui repose sur le corps, la nature et la plastique.

Une analyse de l’alchimie qui dévoile notre monde et que l’artiste traduit pour mettre en œuvre la condition humaine dans sa mouvance et dans ses limites et une course vers une éclosion métaphysique.

Becem Ben Othman est titulaire d’un Mastère à l’Institut Supérieur des sciences et technologies du design, en publicité graphique et audiovisuelle. Il a suivi les cours d’art plastique au centre italien Dante Alighieri pendant trois ans.

Fortement impressionné par le génie libre de Pablo Picasso, il entame son art sous l’inspiration des grands de l’expressionnisme comme Egon Schiele,et Otto DiX . Il vogue ensuite vers le surréalisme de Salvador Dali

et Max Ernst, sans oublier les grands courants modernes avec Andy Warhol et Jeff Koons.

Il exerce un art qui tend à faire honneur à la beauté esthétique des lignes des grands maîtres Comme Michel-Ange et Titien. Depuis les racines jusqu’à notre monde moderne, il essaie de combiner entre cette grande route de l’art pictural et notre présent dans son engagement pour le concept invisible qu’il traite dans une technique minimaliste.

Ses deux premières expositions de peinture parmi les 5 en tout remontent à 2012 “”Source, Mouvance, Apparence” au Palais Essaada (La Marsa) et “Exhalaisons Bleues” au Golf Kantaoui (Sousse).

En 2013 il expose ” Le printemps est arrivé” à Art Libris (Salambo). Trois ans plus tard en 2016 il signe “Secret Dimension” (QG, Sousse) avant de poursuivre avec “Altitude” (2018, Dar Keyna, Sidi Bou Said) ,”Kunst haus” (2020) et “Plastic Exchange” (2021).

Il est aussi l’auteur d’un livre autoédité ” Becem Ben Othman, Source, Mouvance, Apparence, le pinceau et la plume ” et réalisateur d’un court métrage ” ABSTRACTION FAITE ” dont il est également le scénariste (2014).

Tekiano avec communiqué