Le complexe scolaire Bhar Lazrag avec des établissements scolaires modernes, inauguré à la Marsa

Le complexe scolaire Bhar Lazrag comportant des établissements scolaires tunisiens modernes, a été inauguré à la Marsa. Ce nouveau complexe scolaire peut accueillir jusqu’à 1650 élèves, Il se compose d’une école primaire (150 écoliers/lières – 724 m2), d’un collège (520 jeunes – 3 000 m2) et d’un lycée (670 adolescent.e.s – 4 100 m2).

L’ensemble du complexe architectural a couté un budget de 11 millions de dinars (environ 3,4 millions d’euros). Il est conçu dans un objectif de proposer des établissements scolaires en Tunisie moderne. En effet, Outre l’amélioration des conditions de travail, les personnalités ont constaté sur place l’attention particulière accordée aux principes de la construction bioclimatique (isolation thermique et acoustique, double vitrage, récupération des eaux pluviales, production d’eau chaude sanitaire grâce aux panneaux thermiques…) afin que le développement durable devienne une réalité quotidienne pour tou.te.s.

Le Chef cabinet du ministère de l’Éducation M. Nizar Terzi a inauguré le complexe scolaire Bhar Lazrag dans la matinée du 19 octobre 2022 en présence de son excellence M. Marcus Cornaro, ambassadeur de l’Union européenne en Tunisie, de son excellence M. Peter Prügel, ambassadeur de la République Fédérale d’Allemagne en Tunisie, des représentant.e.s de la Banque Européenne d’Investissement, de la KFW (banque allemande de développement), de la Délégation de l’UE ainsi que de la responsable de l’Unité de Gestion Par Objectif du Programme de Modernisation des Établissements Scolaires.

Soutenu par ses partenaires européens, l’engagement public tunisien pour garantir un meilleur enseignement est accompagné par la société civile. C’est en effet la Fondation Abdelwaheb Ben Ayed (FABA) qui a financé l’aménagement de la médiathèque en offrant le mobilier, les ordinateurs et les livres.

Dans le même élan pour intégrer l’art/la culture à l’école – et dans le cadre de l’opération Peindre ensemble l’avenir – l’artiste Abbes Boukhobza a réalisé une fresque originale sur le site.

Pour un budget de 220,5 millions d’euros, le PMES a pour objectif la création de 36000 nouvelles places dans les écoles de l’ensemble du territoire, mais aussi la formation de plus de 400 cadres de l’Éducation et la fourniture d’équipements (matériel informatique, équipements de cuisines et équipements didactiques).

Le Programme de Modernisation des Établissements Scolaires (2017-2026) est un engagement de la République Tunisienne, soutenu par l’Union européenne, la Banque Européenne d’Investissement et la KFW (banque Allemande de développement).

