Ooredoo Tunisie lance un système de câble sous-marin reliant la Tunisie à l’Europe avec PCCW Global

Ooredoo Tunisie lance un nouveau système de câble sous-marin reliant la Tunisie à l’Europe avec PCCW Global. En effet, Ooredoo relie la Tunisie à Marseille via un nouveau câble sous-marin, qui soutiendra la diversification de la connectivité internationale de la Tunisie à travers un système détenu et exploité exclusivement par Ooredoo Tunisie.

L’objectif étant, Tirer parti du système de câbles sous-marins PEACE à haut débit de 15 000 km fournit une connectivité de données de haute capacité et à faible latence pour le marché tunisien, répondant ainsi à une demande en croissance continue.

Ooredoo Tunisie a officiellement signé un accord avec le fournisseur mondial de services de télécommunications PCCW Global, lors de l’événement « Capacity Europe » tenu à Londres le 19 octobre 2022. L’accord vise à développer une nouvelle solution réseau, en s’appuyant sur le système de câbles sous-marins PEACE reliant la Tunisie à Marseille, ouvrant ainsi une nouvelle porte d’entrée à l’Europe.

Grâce à l’investissement dans le système de câbles sous-marins PEACE, qui devrait être opérationnel début 2024, Ooredoo améliorera la diversité et le choix au sein de son infrastructure internationale, tout en créant un nouveau point d’entrée vers la Tunisie à la disposition des opérateurs et des entreprises internationales pour répondre à leur besoin de connectivité en Tunisie et ailleurs.

Cela s’inscrit dans le cadre de la stratégie Ooredoo visant à définir, établir et développer des partenariats afin de permettre à l’entreprise de bénéficier de la technologie et de l’innovation pour garantir plus d’opportunités à ses clients.

Cet accord – offre à Ooredoo la propriété totale d’une plate-forme mondiale en Tunisie – va permettre d’offrir aux clients d’Ooredoo une vitesse et une qualité de données considérablement améliorées à un coût réduit, lors de la connexion avec Marseille.

Étaient présents à la signature M.Mansoor Rashid Al-Khater, PDG Ooredoo Tunisie ; M.Marc Halbfinger, président exécutif de PCCW Global et M.Najib Khan, Group Chief Business Services Officer Ooredoo Group.

« Il y a une demande croissante de la part de nos clients pour augmenter la capacité et la vitesse du réseau et nous sommes ravis d’être en mesure d‘améliorer leur expérience grâce à cet accord avec PCCW Global. Le câble sous-marin PEACE représente un développement important dans l’industrie des télécommunications, et nous sommes convaincus que cet investissement nous aidera à accomplir notre mission pour développer l’univers de nos clients. » a déclaré M.Mansoor Rashid Al-Khater, PDG de Ooredoo Tunisie.

De son coté,M.Marc Halbfinger, directeur général de PCCW Global a déclaré : « Cette collaboration avec Ooredoo Tunisie est une étape importante pour relier les besoins croissants de trafic de ce marché important à l’Europe grâce au système PEACE Cable. Nous nous réjouissons de ce partenariat fructueux à long terme et d’une mise en œuvre réussie du projet qui va contribuer à la vaste expertise du réseau d’Ooredoo. »

« Cet accord stratégique s’inscrit parfaitement dans la politique du groupe Ooredoo visant à sécuriser la diversité des capacités internationales, ce qui lui permet de répondre de manière proactive aux demandes de trafic de données à croissance rapide et de réduire les coûts de tous les bénéficiaires. Nous sommes convaincus de la réussite et la réalisation de ces objectifs grâce à notre alliance avec PCCW Global. » a ajouté M. Najib Khan, Group Chief Business Services Officer Ooredoo Group.

Cet accord est le dernier d’une série de partenariats entre Ooredoo et les principaux acteurs technologiques, visant à offrir les meilleures expériences clients et à évoluer le monde d’aujourd’hui vers le smart telco.

Tekiano avec communiqué