SFBT: la production de bière et boissons gazeuses en hausse

La société SFBT indique que la production de la bière et des boissons gazeuses sont en hausse ce qui impacte son chiffre d’affaires en hausse de 9,7%. Le chiffre d’affaires de la SFBT est passé de 547,3 millions de dinars à fin septembre 2021 à 600,7 millions de dinars au terme du 3e trimestre 2022.

Le chiffre d’affaires local des boissons gazeuses hors taxes de la SFBT est passé de 55.799.495 dinars à 63.164.575 dinars enregistrant une augmentation de 13,20%.

Le chiffre d’affaires hors taxes des boissons gazeuses à l’export est passé de 7.560.517 dinars à 4.657.317 dinars soit une diminution de 38,40%.

Le chiffre d’affaires hors taxes de la bière locale est passé de 168.541.647 dinars à 178.617.406 dinars soit une augmentation de 5,98%.

Le chiffre d’affaires hors taxes de la bière à l’export est passé de 1.437.557 dinars à 1.854.496 dinars soit une augmentation de 29%.

VENTES EN VOLUME :

Les quantités de boissons gazeuses vendues sont passées de 7 445 534 caisses à 7 351 068 caisses soit une diminution de 1,27%.

Les quantités de bières vendues sont passées de 586 439 hectolitres à 597 306 hectolitres soit une augmentation de 1,85%.

PRODUCTIONS :

La production des boissons gazeuses est passée de 391 371 hectolitres à 398 074 hectolitres soit une augmentation de 1,71%.

La production de la bière est passée de 524 548 hectolitres à 561 502 hectolitres soit une augmentation de 7,04%.

LES INVESTISSEMENTS :

Les investissements de la période sont composés essentiellement de l’achat de matériel d’emballages à consigner (casiers et bouteilles).

ENDETTEMENT :

Les soldes comptables bancaires sont composés des soldes au 31/12/2021 et des montants de recouvrement auprès des clients et des dividendes reçus déduction faite des paiements des impôts, des salaires et des fournisseurs.

