Lancement du mail électronique officiel pour les citoyens Tunisiens @tunisie.tn

Un mail électronique officiel pour les citoyens Tunisiens (…@tunisie.tn) vient d’être lancé par le ministère des Technologies de la Communication afin de favoriser une communication sécurisée et une interaction rapide avec les agences gouvernementales et les institutions publiques.

La nouvelle adresse e-mail est constituée de l’identifiant numérique du citoyen suivi du nom de domaine national @tunisie.tn. Le compte de messagerie du citoyen est accessible via le portail citoyen ebawaba.tn à l’aide de l’identité numérique Mobile ID.

Ce mail électronique officiel va permettre d’échanger les données en ligne entre les structures publiques et leurs usagers et intra structure, communiquer de manière sécurisée et réagir rapidement avec les parties gouvernementales ainsi que les entreprises publiques.

Le ministère précise que l’objectif est aussi améliorer les services destinés au citoyen en fournissant un canal de communication officiel pour envoyer et recevoir des documents et des notifications détaillées sur les services administratifs qui compensent ou complètent les SMS.



La nouvelle adresse électronique est composée d’un identifiant du citoyen, suivi du nom de l’adresse IP national @tunisie.tn. Pour ouvrir un compte électronique relatif au citoyen, il faut se rendre sur le site e-barid.tn et suivre les différentes étapes.

Le lancement de ce service vient concrétiser le Décret gouvernemental du 5 octobre 2020, fixant les conditions, les modalités et les procédures d’application relatif à l’échange électronique de données entre les structures et leurs usagers.

I.D.