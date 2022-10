La Météo en Tunisie se caractérise par des températures en légère hausse samedi 22 octobre 2022. Le temps est brumeux aux premières heures du matin dans certaines délégations du nord, du centre-est, puis ciel peu à partiellement nuageux.

Vent faible à modéré atteignant une vitesse de 40 km/h prés des côtes-est. Mer peu agitée au nord et agitée à l’Est du pays et les températures maximales seront comprises entre 26 et 33 °C.