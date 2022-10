Les TV 8K bientôt interdites en Europe pour économiser de l’énergie

Les TV 8K , dernière avancée en terme de qualité d’écran, proposant de l’Ultra Haute Définition, pourrait être interdites en Europe en 2023. La raison avancée par la Commission européenne, abaisser la consommation énergétique pour respecter les nouvelles normes européennes.

Une TV 8K c’est 8.000 pixels en largeur sur 4.320 pixels de haut, soit un peu plus de 33 millions de pixels au total ( 8 millions de pixels seulement pout un écran 4K). C’est une image d’une précision et d’un piqué inégalés, mais au prix de ces 33 millions de points à alimenter sur l’écran.

Plus de pixels dit cela revient à un processeur performant et une puissance informatique nécessaire, donc inévitablement la TV 8K consomme plus : deux fois plus en moyenne que la 4K. Jusqu’à maintenant, les écrans 8K n’étaient pas concernés par les normes européennes sur l’efficacité énergétique, mais ça pourrait donc changer dès le 1er mars 2023 avec, comme conséquence, une interdiction pure et simple, dans toute l’Union européenne, de ces écrans beaucoup trop gourmands, souligne le site francetvinfo.

Les potentielles nouvelles limites à ne pas dépasser sont fixées par un index d’efficacité énergétique européen (EEI) qui établit une consommation maximale en Watt, pour chaque diagonale d’écran, et peu importe désormais si c’est en 4K ou en 8K.

Par exemple, dans la prochaine version, 53 W par heure pour une TV de 42 pouces, 84 W pour un écran de 55 pouces et 178 W, limite haute absolue, pour un 88 pouces, la plus grande taille prévue dans le barème. Il s’agirait donc de la nouvelle puissance maximale autorisée. Au-delà, la sanction serait donc l’interdiction de commercialisation dans toute l’Union européenne, lit-on encore.

Cette menace d’interdiction en Europe constituerait une très mauvaise nouvelle pour les fabricants. On parle de centaines de millions de dollars en recherche et développement déjà dépensés autour de la 8K…

La Commission Européenne mettra en place, d’ici mars 2023 au plus tard, le groupe de travail «Data for Energy» (D4E) pour soutenir le développement et le déploiement d’un espace européen commun des données relatives à l’énergie.

A quelques mois de la sortie des nouvelles normes européennes en terme de consommation d’énergie, les TV 8K présentes sur le marché sont dans l’incapacité de baisser leur consommation énergétique au niveau des TV 4K…

Rédaction