Pour partir en Serbie, les Tunisiens devront désormais se procurer des visas d’entrée. Le commissaire européen chargé de la politique de voisinage et de l’élargissement, Oliver Varhelyi, a déclaré la Serbie a réintroduit des visas pour les citoyens en provenance de la Tunisie et du Burundi. Cette mesure entre en vigueur le 20 novembre 2022.

Cette décision a été prise sous la pression de l’Union Européenne, pour freiner l’immigration clandestine. Selon Euractiv, plus de 106 000 entrées irrégulières dans l’UE ont été enregistrées cette année par la route des Balkans occidentaux qui comprend la Serbie.

Le responsable serbe Oliver Varhelyi a déclaré sur son compte Twitter:

We welcome that #Serbia took an important step today to align with the EU’s list of visa required third countries.

Hope to see further improvements soon.

