La Fédération Tunisienne de Taekwondo vient de lancer sa plateforme digitale et signe un accord de coopération avec l’organisation mondiale sud-Coréenne GTA. Le Taekwondo est un sport très populaire en Tunisie surtout après la distinction des champions tunisiens à l’échelle international à l’instar du champion Olympique Khalil Jendoubi ou Firas Katoussi qui a récemment décroche le Bronze au ou Grand Prix de Manchester 2022.

Le Taekwondo est le 1er sport licencié en Tunisie après le foot et il connait un succès particulièrement important dans les quartiers populaires et les régions reculées. La Fédération Tunisienne de Taekwondo (FTT) compte plus de 30 000 licenciés et près de 60 000 pratiquants dans plus de 500 clubs répartis sur le tout le territoire Tunisien, sans compter les cours dispensés dans les salles de sport.

La Fédération Tunisienne de Taekwondo et Proxiweb lancent une plateforme digitale

Pour couronner le succès de ce sport populaire en Tunisie qui ne cesse d’attirer les jeunes, la comité fédérale de La Fédération Tunisienne de Taekwondo fait de cet art sa vocation et trouve que comme tout autre sport, le Taekwondo doit passer au digital pour une meilleure organisation, plus d’autonomie et d’efficacité au niveau de gestion de la fédération ainsi qu’un fort moyen de communication avec les adhérents et ceux qui sont intéressés par l’art martial.

Ainsi , L‘Editeur de solutions digitales Proxiweb, s’associe avec tous les membres du bureau de la Fédération Tunisienne de Taekwondo, chacun de sa position pour développer la plateforme de la fédération Tunisienne de Taekwondo, www.ttf.org.tn.

La plateforme permet aux clubs et associations qui œuvrent sous la tutelle de la Fédération d’avoir leurs propres espaces pour gérer leurs adhérents, les licences sportives et même procéder à des passages de grade et des participations à des compétitions. Ceci se fait en un laps de temps et un gain énorme au niveau de la gestion d’où une grande efficacité.

A travers la plateforme les athlètes et les entraineurs peuvent s’inscrire et se désinscrire en ligne, participer à des stages de formation qui sont disponibles sur la plateforme et mis en ligne par le bureau fédéral en collaborations avec les pays et/ou les organismes formateurs, informe la fédération.

Tous les événements qui sont organisés par la fédération que ce soit au niveau national et/ou international seront mis sur la plateforme et toutes les inscriptions des équipes seront gérés directement dessus et en temps réel.

La plateforme est dotée d’un module d’administration totale en ligne pour gérer tous les services d’affiliations, inscriptions, renouvellements, frais des stages & formations, examens, licences sportives, certificats etc.

La Fédération tunisienne de Taekwondo signe un accord avec l’Association coréenne Gyeonggi-do Taekwondo (GTA)

Parallèlement au lancement de la plateforme dédiée au sport du Taekwondo en Tunisie, la Fédération tunisienne de Taekwondo a signé, lundi 24 octobre 2022, un accord de coopération avec l’Association coréenne Gyeonggi-do Taekwondo (Gyeonggi-do Taekwondo Association) (GTA), qui comprenait un certain nombre de programmes et de manifestations visant à promouvoir ce sport en Tunisie.

Le président de la FT Taekwondo, Mohamed Ghannem, a déclaré lors d’une conférence de presse tenue à Tunis, que “la signature d’un accord d’une grande importance avec cette organisation mondiale est le résultat d’efforts inlassables déployés par la fédération, précisant que cet accord va offrir plusieurs opportunités de partenariat et de coopération dans plusieurs domaines.

L’organisation mondiale sud-coréenne GTA est l’une des structures internationales les plus importantes dans le domaine du développement du taekwondo, grâce à ses importants budgets et ses programmes destinés à plusieurs pays dans le monde entier et dont nous tenterons d’en profiter pour promouvoir le sport de Taekwondo en Tunisie.

La Tunisie est le e premier pays d’Afrique à bénéficier de des projets de l’Organisation Mondiale GTA grâce au bon niveau du taekwondo et des sportifs tunisiens.

I.D.