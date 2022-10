La Météo en Tunisie est marquée par un temps stable et des températures stationnaires mardi 25 octobre 2022. Le ciel est partiellement nuageux et les températures maximales sont comprises entre 27 et 33 °C.

Vent faible à modéré et devient relativement fort l’après-midi dans le golfe de Gabès.

Mer peu agitée à moutonneuse dans le golfe de Gabès.