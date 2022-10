Samsung FastTrack revient pour une 6ème édition: appel à candidatures aux startups technologiques 

Samsung FastTrack revient pour une 6ème édition, a cet effet un appel à candidatures aux startups Tunisiennes technologiques est lancé. Samsung FastTrack est un programme intensif de 4 semaines qui cible exclusivement les startups technologiques early-stage ayant un impact social. Il est initié par Samsung Electronics Tunisia (SETN) et mis en œuvre par Impact Partner (Yunus Social Business Tunisia). Cette année, 8 à 10 startups seront sélectionnées pour participer à la 6è édition qui aura lieu en novembre 2022.

En rejoignant Samsung FastTrack, les startups technologiques pourront bénéficier d’un programme d’accompagnement gratuit. Une expérience unique de 1-0-1 coaching et une formation délivrée par des experts nationaux et internationaux. C’est aussi une occasion de rencontrer des investisseurs potentiels et une énormes opportunités de networking.

Par ailleurs, les startups ont une chance de gagner l’un des 3 prix (40 mille DT au total), en plus d’obtenir un financement complémentaire pour la participation à un événement international. Par ailleurs un accès au soutien financier et technique supplémentaire à travers Impact+, le post-programme d’Impact Partner est garanti.

Comment participer à Samsung FastTrack 2022 ?

Pour être la prochaine startup à rejoindre Samsung FastTrack, vous devez être une start-up dans les secteurs technologiques et être à un stade “early-stage”, au moins avoir un PoC (Proof of Concept) (un MVP est préférable, mais pas nécessaire), en plus d’avoir un impact social.

Pour postuler, visitez les pages “Samsung FastTrack” sur Facebook et consultez le site F6S. La date limite pour soumettre les candidatures est fixée pour le dimanche 6 novembre 2022.

En novembre 2021, 11 startups ont été sélectionnées et 20 entrepreneurs ont entamé un parcours enrichissant d’apprentissage et de croissance. Les startups sélectionnés en 2021 étaient Hack Up, fondée par Ayhem Ghanmi , Kumulus, cofondée par Iheb Triki and Mohamed Ali Abid et Civitas, cofondée par Firas Gaffari .

