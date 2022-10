Session de formation en informatique et multimédias pour les enfants de 5 à 18 ans

Une session de formation en informatique et multimédias pour les enfants est organisée par le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées au Centre national de l’informatique pour enfants.

Le ministère précise dans son communiqué que les inscriptions sont ouvertes à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 31 octobre 2022 pour les enfants de la tranche d’âge de 5 à 18 ans sur le portail du centre national de l’informatique pour enfants ou en contactant directement les centres de l’informatique pour enfants dans tous les gouvernorats dans la liste est disponible dans la publication ci-dessous:

La session de formation est prévue du 31 octobre au 5 novembre 2022 et les frais d’inscription sont fixés à 15 dinars. Le Centre national de l’informatique pour enfants a programmé au cours de l’année scolaire 2022-2023 , 13 sessions de formation destinées aux enfants dans les spécialités de l’informatique et des multimédias, la maintenance et les réseaux informatiques, outre une formation en robotique.

