Circo Medrano installe son chapiteau au Lac 1 : Horaires et billets

Circo Medrano , le cirque italien installe son chapiteau au Lac 1. Il propose des spectacles dédiés aux petits et aux grands à partir du 28 octobre 2022, à raison de deux spectacles par jour à 15h et 19h et un Spectacle supplémentaire à 11h:00 les dimanche et les jours fériés. ça tombe bien ! Les prochaines vacances scolaires en Tunisie sont prévues du 31 octobre au 06 novembre 2022.

Le cirque de la famille Alessandrini indique que de nouveaux numéros internationaux avec les acrobates, les clowns, les animaux, et bien d’autres… attendent les visiteurs. Le Circo Medrano 2022 se situe en face la maison Ford aux Berges du Lac.

Les billets du Circo Medrano sont en vente au guichet du cirque, localisation sur google Maps : https://maps.app.goo.gl/yqwgVqfLwSUe5jN6A?g_st=iw

Il est possible d’acheter des tickets en ligne ici : https://bit.ly/3TwPRuo

Tarifs :

Latérale : 15 DT

Chaise : 22 DT

Loge : 32 DT

Des réductions importantes en faveur des groupes , établissements ,sociétés ,amicales etc sont prévues .

Informations pratiques : Infoline : 55 643 643 / 20 224 657

I.D.