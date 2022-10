La participation de la Tunisie à la Coupe du monde Qatar 2022 est menacée à cause des litiges entre la FTF et le ministère de la jeunesse et du sport. La Fifa a envoyé une correspondance pour demander à la FTF des éclaircissements sur “une tentative d’ingérence politique dans le football”.

La FIFA a demandé à la Fédération tunisienne de football des éclaircissements au sujet de qu’il a été porté à sa connaissance concernant une tentative d’ingérence par les autorités dans les affaires de la fédération et de dissolution du bureau fédéral.

Dans un document envoyé au secrétaire général de la FTF, le 24 octobre 2022, la FIFA a appelé la fédération à fournir plus de précisions sur la situation et à l’informer de sa position avant le 28 octobre.

La FIFA a rappelé, dans le même document, que les lois et règlements en vigueur au sein de la Fédération internationale affirment que les fédération nationales sont tenues de gérer leurs affaires de manière indépendante et sans influence indue de tiers, ajoutant que tout manquement à ces obligations entraînera des sanctions pouvant aller jusqu’à la suspension de la fédération.

Ceci menacerait menacerait directement la participation de la sélection Tunisienne de Football à la Coupe du monde mais aussi celle des clubs tunisiens aux différentes compétitions internationales.

