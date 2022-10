Forum International des DSI , 8ème édition sous le thème ‘Transform to Survive’

Le Forum International des DSI revient pour une 8ème édition, du 26 au 29 Octobre 2022 à Yasmine Hammamet sous la thématique #TransformtoSurvive (transformer pour survivre) .

Dans un monde aujourd’hui sujet à de perpétuels grands changements, les entreprises font face à un avenir incertain dans lequel la seule conviction est qu’elles devront garantir leur transformation digitale pour espérer réussir, voire même survivre.

C’est justement dans le but d’accompagner cette transformation digitale des entreprises et augmenter la valeur de leurs produits et services, s’adapter aux continuels changements organisationnels et technologiques et être en accord avec leur stratégie RSE que le Forum International des DSI a concocté pour cette 8ème édition, un programme riche et diversifié.

Durant 4 jours, où la Mauritanie sera notre invité d’honneur, le focus sera mis sur cette transformation essentielle des entreprises.

Nous échangerons ensemble autour des différentes stratégies que nous pouvons entreprendre aujourd’hui pour mener à bien cette transformation. Mais aussi sur le plan managérial, énergétique, innovation et de tous leviers de cette transformation. Le but étant d’être plus résilientes face à une crise comme celle vécue récemment suite à la Covid-19, Le Forum DSI accueillera cette année :

– Plus de 30 PAYS PARTICIPANTS

– Plus de 25 PARTENAIRES NATIONAUX & INTERNATIONAUX

– Plus de 20 CONFÉRENCIERS NATIONAUX & INTERNATIONAUX

– Plus de 500 PARTICIPANTS NATIONAUX & INTERNATIONAUX

Pour plus d’informations rendez-vous sur le site : http://www.forum-dsi.com/2022.html

Tekiano avec communiqué