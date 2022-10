HAW JAYINE le message rassembleur de Tunisie Telecom (vidéo)

HAW JAYINE (On arrive ! ) est un message rassembleur lancé par Tunisie Telecom à l’approche de la Coupe du monde Qatar 2022. TT, L’opérateur national des télécommunication tunisien rappelle à travers ce message qu’il est le premier sponsor du sport en Tunisie et soutient les supporters tunisiens à travers le monde.

Rappelez vous en 2018, lors de la coupe du monde de football en Russie, quand des tunisiens de tout âge et de tous bords, chantaient d’une seule et même voix ce qui deviendra désormais mythique ”Haw Jeyin”. Un élan de joie rassembleur et qui a donné aux tunisiens le titre des “meilleurs supporteurs” par la prestigieuse FIFA TV.

Le clip très plébiscité “Ya Roussia Jeyin” de Tunisie Télécom a remporté d’ailleurs deux récompenses prestigieuses appuyant la position de l’opérateur national Tunisie Telecom qui s’est hissé au rang d’inconditionnel partisan des supporteurs tunisiens.

Dès lors un peuple et son opérateur oeuvrent pour faire connaître leur pays, leur langue mais surtout leur enthousiasme passionnant et passionné, dans les gradins et bien au-delà.

Les Tunisiens s’apprêtent à envahir la capitale Doha, soutenus par TT !

Les Tunisiens embarquent direction Qatar, le pays du nouveau mondial, pour prouver à tous que “Le meilleur public de foot” , c’est sans conteste, nous les tunisiens !

Une fois de plus, les supporteurs tunisiens, vêtus de rouge et blanc et armés de leurs instruments, auront pour ultime mission de rallier, d’enthousiasmer, de subjuguer et de surtout partager ces émotions positives dont ils ont la recette … le tout avec l’inébranlable soutien de leur opérateur TT.

À un mois du début du mondial 2022, des centaines de supporteurs tunisiens se sont rassemblés pour dignement lancer les réjouissances et créer la surprise là où personne ne les attendait.

Des pas qui résonnent, un bruit de tambours envahissant, des Youyous, un craquage de fumigène, une ambiance brulante et illustration du drapeau tunisien pour montrer au monde que les Tunisiens sont prêts, vidéo :

Les supporters chantent avec enthousiasme dans ce spot de Tunisie Telecom spécial coupe du monde 2022 : Les Tunisiens vont débarquer! C’est un fait, Ils arriveront par milliers, Pour envahir Doha et ses à-côtés, Et tenez-vous bien parce qu’ils ne feront pas les choses à moitié… #YaDohaJeyine ! , on est en route Doha ! Une effervescence et un enthousiasme contagieux partagé par tous les Tunisiens à quelques jours du plus grand événement sportif au monde!

Tekiano avec TT