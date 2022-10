Le projet EnLien en faveur de l’entrepreneuriat en Tunisie touche à sa fin. Le projet EnLien « Entrepreneuriat et Lien social en Tunisie », financé par l’AFD Agence Française de Développement et mis en œuvre par la Caisse des Dépôts et Consignations tunisienne avec l’assistance d’Expertise France touche à sa fin après 48 mois d’activités. Une cérémonie de clôture s’est tenue le 27 octobre 2022 au palais de Ksar Said, en présence de l’Ambassadeur de France en Tunisie, M. André Parant.

‘’ Le projet EnLien s’inscrit dans le cadre de l’initiative JET (Jeunesse, entrepreneuriat et numérique en Tunisie) financée par le gouvernement français afin de soutenir la lutte contre le chômage des jeunes via la promotion de l’entreprenariat et des initiatives innovantes en Tunisie. Depuis son lancement en octobre 2018, le projet EnLien a contribué à la dynamisation de l’écosystème entrepreneurial et à la consolidation de l’expertise publique comme privée en matière d’accompagnement des jeunes entrepreneurs.

Avec un budget de 5 millions d’euros, le projet EnLien a permis de soutenir cinq initiatives entrepreneuriales : Souk El Kahina, Afkar, Start’Act Business Accelerator, Réseau Entreprendre Tunisie et Initiative Tunisie. Au travers de ces différents programmes, plus de 3000 entrepreneur(e)s ont été accompagné(e)s et plus de 2000 emplois ont été créés. Ces initiatives ont pu financer directement plus de 300 projets d’une valeur totale de 2 538 391 euros (8 114 958 dinars).

Parallèlement, EnLien a appuyé des pépinières pilotes publiques de l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII). Dans ce cadre, deux visites d’études ont été organisées avec l’objectif de renforcer les liens entre les écosystèmes entrepreneuriaux tunisien et français. Celles-ci ont aussi permis une réflexion quant à la manière de mettre en place des dispositifs publics pérennes pour le financement de programmes, structures et outils en faveur de l’entrepreneuriat tunisien.

L’Ambassadeur de France en Tunisie, M. André Parant a ouvert la cérémonie en mettant en avant l’impact du programme EnLien sur la création d’entreprises et d’emplois, confirmant le rôle central de la CDC et du groupe AFD en matière d’appui à l’entrepreneuriat tunisien. Au-delà des trois institutions partenaires, il a félicité l’ensemble des structures d’accompagnement qui ont mis en œuvre des programmes à fort impact ainsi que les entrepreneurs, véritables vecteurs d’espoir en Tunisie.

La cérémonie s’est poursuivie avec l’intervention de Mme Nejia Gharbi, Directrice Générale de la Caisse des Dépôts et Consignations, qui a mis l’accent sur l’importance des résultats atteints notamment en nombre d’entreprises et de startups accompagnées, et d’emplois créés Elle a aussi salué l’effort des équipes qui ont contribué à la mise en œuvre du programme : de la CDC (avec un hommage particulier à Feu Hassen Rabii dont la relève a été assurée par Sahbi Arfaoui), de l’AFD (Alexandra Chauveau et Isolde Roumy) et d’Expertise France (Clara Guilhem, Mathieu Vanel et Ariane Philis ainsi que tous les experts mobilisés).

Site web : http://www.cdc.tn/enlien

