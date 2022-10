La Météo en Tunisie sera marquée par une légère baisse des températures en ce vendredi 28 octobre 2022. Temps brumeux sur les côtes-est aux premières heures de la journée, puis ciel partiellement nuageux sur le nord et peu nuageux sur le sud.

Légère baisse des températures et les maximales seront comprises entre 25 et 30 °C.

Vent faible à modéré et mer peu agitée.